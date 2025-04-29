Yeni İlçe Müdürlerinden Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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Yeni İlçe Müdürlerinden Teşekkür Ziyareti

Yeni İlçe Müdürlerinden Teşekkür Ziyareti

Levent Çakmur, yeni müdürlerle AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

29.04.2025 12:00
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Yeni atanan ilçe müdürleriyle birlikte AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'nu ziyaret eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, süreçte gösterdiği ilgi ve destekleri için Başkan Küçükoğlu'na teşekkür ederek milli forma hediye etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yeni ilçe müdürü olarak atanan mesai arkadaşlarıyla Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak atanan Metin Günay için AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanan Metin Günay, Horasan İlçe Müdürü Muhammet Karakelle, Narman İlçe Müdürü Fetullah Söğüt, Tortum ilçe müdürlüğüne atanan Dursun Altunışık, Hınıs İlçe Müdürlüğüne atanan Mahmut Çağlayan, Pazaryolu İlçe Müdürlüğü'ne atanan Ömer Karslı, Uzundere İlçe Müdürlüğüne atanan Hikmet Palandöken, Tekman İlçe Müdürlüğüne atanan Fatih Arslan, Şenkaya İlçe Müdürlüğüne atanan Zafer Kavcı ile birlikte AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'na teşekkür ziyaretine giden GSİM İl Müdürü Levent Çakmur, bu süreçte kendilerine destek veren İl Başkanı Küçükdğlu ile AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat'a teşekkür etti. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'in de hazır bulunduğu ziyarette. İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'na milli takım forması hediye edildi.

Küçükoğlu başarılar diledi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un önerileri doğrultusunda ilçe müdürü kadrosu almaya hak kazanan isimlere destek olduklarını ve AK Parti İl Yönetimi ve Milletvekilleriyle birlikte bu atamaların yapılmasını sağladıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, "Göreve yeni atanan ilçe müdürlerimize hayırlı olsun dileklerimizi ileterek başarılar diliyoruz. İnanıyorum ki, Erzurum'un sporcu ve gençliği için elinizden galen gayreti göstereceksiniz"dedi.

İlçelerde de teşkilatlanan bir kurum olduk

AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ile Abdurrahim Fırat'ın destekleri ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın imzasıyla yeni atanan ilçe müdürleri sayesinde ilçelerde teşkilatlanan bir kurum olduklarının altını çizen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Cakmur, bu sayede spora ve gençliğe daha fazla mesai harcayacaklarını ve başarılı olacaklarına inadıklarını söyledi.

Çakmur, "Bu süreçte bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve AK Parti İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu'na teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni İlçe Müdürlerinden Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

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