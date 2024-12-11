Yeni Medyada İfade Özgürlüğü Konferansı - Son Dakika
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Yeni Medyada İfade Özgürlüğü Konferansı

Yeni Medyada İfade Özgürlüğü Konferansı

Dumlupınar Üniversitesi'nde ifade özgürlüğü üzerine konferans yapıldı, katılımcılar aktif oldu.

11.12.2024 12:31
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Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu'nda, "Yeni medyada ifade özgürlüğü" konulu konferans gerçekleştirildi. Etkinlikte, Av. Mustafa Kulalı ve Dr. Öğretim Üyesi Abdi Erkal konuşmacı olarak yer aldı.

Gediz MYO Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Gediz MYO Müdürü Prof. Dr. Muhammed Sait Gökalp, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın ilk bölümünde Kütahya Barosu Gediz Temsilcisi Avukat Mustafa Kulalı, insan haklarının tarihi gelişimi, önemi ve bu hakların korunmasında bireylere ve devlete düşen sorumluluklar hakkında bilgiler verdi.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Abdi Erkal ise, ifade özgürlüğünün yeni medya ortamında kazandığı boyutları ele aldı. Erkal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarından örneklerle yasal düzenlemelerin bireylere sağladığı alanları anlattı.

Konferans, konuşmacıların öğrencilerden gelen soruları yanıtladığı interaktif bir oturumla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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