Yeni mısır çeşidi 6 bölgede test ediliyor - Son Dakika
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Yeni mısır çeşidi 6 bölgede test ediliyor

Yeni mısır çeşidi 6 bölgede test ediliyor
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Kocaeli’de 6 farklı noktada 50 dekarlık alanda deneme ekimi yapılan yeni tanelik mısır çeşidi, yüksek verim potansiyeli ve hastalıklara dayanıklılığıyla umut verdi.

Kocaeli'de 6 farklı noktada 50 dekarlık alanda deneme ekimi yapılan yeni tanelik mısır çeşidi, yüksek verim potansiyeli ve hastalıklara dayanıklılığıyla umut verdi. Hasat sonrası başarılı sonuç alınması halinde çeşidin kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile yeni mısır çeşidinin deneme ekimleri, Kocaeli genelinde; Kaymaz, Bayraktar, Kulmahmut, İshakçılar, Sevindikli ve Kırkarmut mahallelerinde olmak üzere 6 farklı lokasyonda gerçekleştirildi. Kocaeli'nin farklı bölgelerinde yapılan toprak analizleri, ürün çeşitliliği çalışmaları ve tarla denemeleriyle bölgeye en uygun, verimi yüksek ve kaliteli ürünlerin belirlenmesi hedefleniyor. Toplam 50 dekarlık alanda kurulan deneme parsellerinde çeşidin bölge şartlarına uyumu, gelişimi, hastalıklara dayanıklılığı ve verim potansiyeli takip ediliyor.

Erkenci, yüksek verimli ve dayanıklı çeşit

Denemesi yapılan mısır çeşidi erkenci tanelik yapısı, yüksek verim potansiyeli, düşük rutubet oranı ve kök-yaprak hastalıklarına karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Yapılan arazi kontrollerinde farklı ekim şartlarındaki gelişim yakından takip edilirken, özellikle ot arkası ve arpa arkası ekim alanlarında da incelemeler yapıldı.

Mısırlar insan boyunu geçti, gelişim sevindirdi

Büyükşehir belediyesi ziraat mühendisleri tarafından gerçekleştirilen saha kontrollerinde, deneme ekimi yapılan mısırların gelişiminin oldukça iyi olduğu gözlemlendi. Diğer çeşitlerle karşılaştırıldığında daha hızlı ve sağlıklı gelişim gösteren ürünlerin bazı bölgelerde 6-8 yaprak döneminde olduğu, bazı bölgelerde ise püskül dönemine ulaştığı belirlendi. Arazi incelemelerinde bazı alanlarda çift koçan oluşumuna yatkınlık da tespit edildi. İnsan boyunu aşan mısırların gelişimi, hasat dönemi öncesinde yüksek verim beklentisini artırdı.

Çiftçiye en uygun çeşitler sunulacak

Büyükşehir belediyesi, farklı bölgelerde yaptığı denemelerle Kocaeli'nin iklim ve toprak yapısına en uygun çeşitleri belirlemeyi amaçlıyor. Deneme sürecinin tamamlanması ve hasat sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından başarılı sonuç veren mısır çeşidinin Kocaeli genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu çalışmalarla üreticilerin daha kaliteli ve verimli ürün elde etmesi, tarımsal gelirlerinin artırılması ve Kocaeli'de katma değeri yüksek tarımsal üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni mısır çeşidi 6 bölgede test ediliyor - Son Dakika

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