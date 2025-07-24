Yeni Muhtar, İlk Maaşıyla Bayrak Aldı - Son Dakika
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Yeni Muhtar, İlk Maaşıyla Bayrak Aldı

Yeni Muhtar, İlk Maaşıyla Bayrak Aldı
24.07.2025 12:00
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Kargın Mahallesi muhtarı Yüksel Aydın, ilk maaşıyla 2,5 metrelik Türk Bayrağı yaptırdı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde yenilenen muhtarlık seçimleri sonra göreve seçilen Muhtar Yüksel Aydın, ilk maaşıyla 2,5 metrelik Türk Bayrağı yaptırdı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde önceki muhtarın görevi bırakması sonrası yenilenen seçimlerde muhtarlığa Yüksel Aydın getirildi. Aydın, ilk maaşıyla anlamlı bir davranışa imza atarak mahalleye 2,5 metrelik bir Türk Bayrağı kazandırdı. Mahallenin girişinde, muhtarlık binasının tam karşısına konumlandırılan büyük boyutlu ışıklı Türk bayrağı, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. İlk maaşını aldıktan sonra soluğu bir reklam firmasında alan Muhtar Yüksel Aydın, "Bu bayrak hepimizin. Göreve gelir gelmez ilk işim, mahallemize gururla bakabileceğimiz, hepimizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızı dikmek oldu. Bizim için öncelik vatan, millet ve bayrağımızdır. Bayrağımız dalgalandığı sürece Türk milleti olarak aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Bu bayrak, birlik ve beraberliğimizin sembolüdür" dedi.

Kargın Mahallesi'nde dalgalanmaya başlayan dev Türk bayrağı, sadece bir sembol değil, aynı zamanda yeni dönemin milli değerlerle başlayacağının da güçlü bir göstergesi oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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