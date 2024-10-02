Yeni Öğrencilerle Tanışma Buluşması

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 2024-2025 akademik yılı başlarken, rektör yeni döneme başlayan öğrencilerini yemekhanesinde ağırladı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelerek "Hoş geldiniz" diyerek, yeni dönemde başarılar dileyerek sohbet etti. Rektör Kaplancıklı, öğrencilerle bir araya geldiği buluşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Öğrencilerimize başta eğitim öğretim faaliyetleri olmak üzere; barınma, ulaşım, beslenme, sosyal ve kültürel imkanları açısından en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da öğrencilerimiz ve personelimiz için en iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK