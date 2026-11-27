Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - YENİ Parti Aydın İl Başkanlığı, Kuşadası'nda düzenlediği basın açıklamasında, yaklaşık dokuz aydır tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki isimler için adalet çağrısı yaptı.

YENİ Parti Aydın İl Başkanlığı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutukluluğuna ilişkin Kuşadası'nda açıklama yaptı. Kuşadası Demokrasi Çadırı'nda gerçekleştirilen açıklamaya YENİ Parti Aydın İl Başkanı Dilaver Demir, Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Evrim Karakoz, Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Ömer Günel'in eşi Duygu Günel ve çok sayıda partili katıldı.

YENİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 260 gündür Tekirdağ'da, belediye bürokratı Burak Gündeş'in 260 gündür Silivri'de tutuklu bulunduğunu belirtti. İş insanı Atilla Yurtsever'in tutukluluk süresinin 283 güne ulaştığını aktaran Gürbilek, belediye bürokratları Atıl Ulaş Pengi, Şebnem Karşenoğlu ve Ercüment Duman ile iş insanı Ertan Sözmener'in de 112 gündür tutuklu olduğunu söyledi.

"DOKUZ AYDIR BİZDEN ALINAN HAYATIMIZI GERİ İSTİYORUM"

Ömer Günel'in eşi Duygu Günel ise yaptığı konuşmada, eşinin tutukluluğunun ailesi üzerindeki etkilerini anlattı. Günel, iki çocuğunun babalarından ayrı yaşadığını belirterek, özellikle 10 yaşındaki oğullarının yaşadığı psikolojik mağduriyetin dikkate alınmasını istedi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın çocuklarının psikolojik durumuna ilişkin gerekçelerle ev hapsi şartıyla tahliye edildiğini hatırlatan Duygu Günel, kendi çocuklarının yaşadığı mağduriyetin de aynı hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kendisine isnat edilen suçu belgeli delillerle ortaya konulan bir annenin çocuğunun psikolojisi gerekçe gösterilerek 19 gün sonra ev hapsine alınmasına karar verilirken eşim Ömer Günel dokuz aydır gizli tanık ifadeleri ve beyanlar ile tutuklu bulunmaktadır" dedi.

Eşi hakkında somut delil bulunmadığını ve iddianame hazırlanmadığını savunan Günel, çocuklarının yaşadığı ayrılığa dikkat çekerek "Bir çocuğun psikolojik durumu 19 gün sonra ev hapsine gerekçe olabiliyorsa benim çocuğumun raporla belgelenmiş mağduriyeti neden dokuz aydır görmezden geliniyor? Benim çocuklarımın gözyaşları, özlemleri, yaşadıkları travma neden aynı hassasiyetle değerlendirilmiyor" diye sordu.

"TUTUKLULUK PEŞİN CEZALANDIRMAYA DÖNÜŞMEMELİ"

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da Ömer Günel'in yaklaşık dokuz aydır tutuklu bulunmasına ve bu süre içerisinde iddianamenin hazırlanmamış olmasına tepki gösterdi. Bir hukukçu olarak konuştuğunu belirten Demirtaş, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesini hatırlattı. Tutuklu yargılamanın istisnai bir tedbir olması gerektiğini söyleyen Demirtaş, uygulamanın peşin cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

"YARGILAYIN DİYORUZ, YARGILAMAYIN DEMİYORUZ"

YENİ Parti Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Evrim Karakoz, milli irade, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve adil yargılanma ilkeleri üzerinde durdu. Seçimlerde kazanılan belediyelerin yanı sıra kaybedilen seçimlerden çıkan iradeye de saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Karakoz, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonları eleştirdi. Soruşturmalara ilişkin bazı iddiaların yargı süreçleri tamamlanmadan kamuoyuna yansıtıldığını savunan Karakoz, bu durumun kişilerin itibarını etkilediğini dile getirdi.

Fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerle belediye başkanlarının tutukluluk süreçlerini karşılaştıran Karakoz, hukuki güvencelerin siyasi kimliğe göre değişmemesi gerektiğini söyledi. Ömer Günel hakkındaki soruşturmanın neden İstanbul'da yürütüldüğünü ve belediye başkanının Tekirdağ'a gönderilmesinin gerekçesini soran Karakoz, dosyada yeterli delil bulunmadığını ve iddianamenin hala hazırlanmadığını söyledi.

Karakoz, "Biz diyoruz ki bu iddianameyi bir an önce düzenleyin. Bu dosyayı Aydın'a gönderin. Yargılamayın demiyoruz. Yargılayın" ifadelerini kullandı.

Ömer Günel'in yargılama sonucunda aklanacağına inandıklarını belirten Karakoz, partilerinin iktidara gelmesi halinde hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ve masumiyet karinesinin güvence altına alınacağını savundu.

"HUKUKUN TERAZİSİ SİYASİ KİMLİĞE GÖRE TARTAMAZ"

YENİ Parti Aydın İl Başkanı Dilaver Demir de yaptığı konuşmada, Ömer Günel'in tutuklanmasının ardından sürdürülen dayanışma çalışmalarına değindi. Demir, aylar boyunca çadırda mücadele eden Kuşadası örgütüne ve Günel'in ailesine teşekkür etti.

Tutukluluğun yalnızca cezaevindeki kişileri değil, geride kalan ailelerini ve çocuklarını da etkilediğini belirten Demir, soruşturmanın uzun sürmesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Fatma Betül Sayan Kaya için uygulanan hukuki güvenceler, Ömer Günel ve aylardır tutuklu bulunan arkadaşlarımız için neden uygulanmıyor? Bir tarafta 19 gün, diğer tarafta sekiz ayı aşkın tutukluluk… Bu farklılığın hukuki gerekçelerini bilmek, kamuoyunun en doğal hakkıdır. Hukukun terazisi insanların siyasi kimliğine göre tartamaz. İktidara yakın olmak bir ayrıcalık, muhalif olmak bir cezalandırma gerekçesi olamaz" ifadelerini kullandı.