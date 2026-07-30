YENİ Parti heyeti Kocaeli’de - Son Dakika
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YENİ Parti heyeti Kocaeli’de

YENİ Parti heyeti Kocaeli’de
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılacak seçim öncesi YENİ Parti heyeti İzmit'e geldi. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, "Fatma Kaplan Hürriyet bugün siyasi bir bedel ödüyor. Siyaseten kodeste tutuluyor, siyaseten hapiste tutuluyor" dedi.

SEFA GARDİYANOĞLU

(KOCAELİ)-İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılacak seçim öncesi YENİ Parti heyeti İzmit'e geldi. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, "Fatma Kaplan Hürriyet bugün siyasi bir bedel ödüyor. Siyaseten kodeste tutuluyor, siyaseten hapiste tutuluyor" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine belediye başkan vekilinin belirleneceği olağanüstü meclis toplantısı öncesinde YENİ Parti heyeti İzmit'e geldi. Belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen heyet, görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HÜRRİYET SİYASİ BİR BEDEL ÖDÜYOR"

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Fatma Kaplan Hürriyet'in iki dönem üst üste halkın oylarıyla seçildiğini belirterek, tutuklanmasının hukuki değil siyasi olduğunu ileri sürdü.

Hürriyet'in parlamentoda birlikte görev yaptığı en çalışkan milletvekillerinden biri olduğunu söyleyen Tüzün, "Fatma Kaplan Hürriyet bugün siyasi bir bedel ödüyor. Siyaseten kodeste tutuluyor, siyaseten hapiste tutuluyor" ifadelerini kullandı.

"22 MECLİS ÜYESİ ORTAK ADAYDA BİRLEŞECEK"

Kamuoyunda belediye meclis üyeleri arasında görüş ayrılığı bulunduğu yönündeki iddialara da değinen Tüzün, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yarın yapılacak seçimde belirlenecek adayın 22 belediye meclis üyesinin tamamının desteğini alacağını ifade eden Tüzün, seçilecek ismin Fatma Kaplan Hürriyet görevine dönene kadar belediye başkan vekilliğini yürüteceğini söyledi.

"OPERASYONLAR MUHALEFET BELEDİYELERİNİ HEDEF ALIYOR"

Muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmaların siyasi amaç taşıdığını öne süren Tüzün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanına yönelik operasyonların aynı anlayışın ürünü olduğunu iddia etti.

Belediye başkanlarının "sahte deliller ve olmayan tanıklarla" tutuklandığını savunan Tüzün, yargı süreci sonunda görevlerine döneceklerine inandığını dile getirdi.

Basın toplantısında partisinin örgütlenme sürecine de değinen Tüzün, çok sayıda belediye başkanının mevcut partilerinden ayrılarak YENİ Parti'ye katılacağını  dile getirdi.

Türkiye genelinde çok sayıda belediye başkanının istifa ettiğini iddia eden Tüzün, ağustos ayı içerisinde bu sayının 300'ü aşacağını savundu.

Yapılacak seçimin kalıcı bir belediye başkanı belirleme seçimi olmadığını vurgulayan Tüzün, amaçlarının Fatma Kaplan Hürriyet görevine dönene kadar belediyeyi yönetecek bir başkan vekili belirlemek olduğunu söyledi.

Adayın, seçimden önce gerçekleştirilecek grup toplantısında belediye meclis üyelerinin görüşleri doğrultusunda netleştirileceğini belirten Tüzün, sürecin ortak akılla yürütüleceğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında gündeme gelen iddiaları da değerlendiren Tüzün, Tugay'ın konuyla ilgili kişisel bir açıklama yapmadığını belirterek, iddialar konusunda yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Ancak geçmişte benzer süreçlerin yaşanması halinde bunun siyasi sonuçları olacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel YENİ Parti heyeti Kocaeli’de - Son Dakika

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