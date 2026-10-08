YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç, Cemil Tugay'a istifa çağrısı yaptı, eylemler sürecek - Son Dakika
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YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç, Cemil Tugay'a istifa çağrısı yaptı, eylemler sürecek

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YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç, Cemil Tugay\'a istifa çağrısı yaptı, eylemler sürecek
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YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine karşı düzenlenen protestonun ardından Tugay'a belediye başkanlığından acilen istifa çağrısı yaptı. Güç, Tugay istifa edene kadar eylemlerin kararlılıkla süreceğini söyledi.

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine karşı düzenlenen protestonun ardından yaptığı açıklamada, "Bu ihanetin bedeli olarak acilen belediye başkanlığından istifa etmelidir. İstifa edeceği güne kadar eylemlerimiz kararlılıkla sürecektir. Cemil Tugay istifa edene kadar eylemlerimiz her platformda ve kararlılıkla sürecek" dedi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine karşı düzenlenen eylemin ardından İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Eyleme katılan herkese teşekkür eden Başkan Güç, eylemlerin tüm ülkede ve dünyada ses getirdiğini söyledi. Atatürkçü ve Cumhuriyetçi seçmenin oylarıyla göreve gelen Cemil Tugay'ın kendisine oy veren İzmir halkına ihanet ettiğini vurgulayan Başkan Güç, Cemil Tugay istifa edene kadar her şekilde ve her platformda eylemlerin kararlılıkla süreceğini söyledi. Güç, şunları söyledi:

"Zor ve yorucu bir akşam geçirdik. Tek bir isteğimiz vardı: Buradan Gündoğdu'ya yürümek, ardından Lozan Kapısı'nın önüne siyah çelengimizi ve siyasi mevta olan Cemil Tugay'ın tabutunu ve siyah karanfillerimizi bırakmaktı. Bu bizim demokratik hakkımızdı. Ama maalesef iktidar, halkından korkar oldu ve bu demokratik hakkımızı engellemeye çalıştı. Burada gördüğünüz gibi çember içine alınıp baskılandık. Oysa tek söylediğimiz şuydu: 'Buradan çıkalım; milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla bu siyah çelengi bırakalım.' Ne yazık ki engellemeye çalıştılar. Ancak çok şükür kimsenin bir sorun yaşamadığını, ciddi bir problem olmadığını öğrendik. Provakatif davranışlara asla izin vermedik. Güvenlik görevlilerin gözaltına ve tutuklamasına fırsat verecek hiçbir davranışa izin vermedik. İnsanlarımızın zarar görmemesi, bizim öncelikli isteğimizdi.

Demokratik tepkimizi en etkili şekilde göstermek istedik. Yürüyüşü baltalamak isteyen, daha sert tepki vererek, kavga çıkartmak isteyenlere karşı da halkımız anında tepkisini göstermiştir. İktidarın trolleri veya farklı amaçlı kişilere fırsat verilmeyen büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Tüm dünyaya ve iktidara demokratik tepkimizi gösterdik. Biz bu iktidardan ülkemizin bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Bu tür belediye başkanlarını ayartarak, çökerek şehirler yönetilmez. Milletin gönlünden geçmeyenler şehirleri de ülkemizi de yönetemez diyoruz.

Cemil Tugay istifa etmek zorundadır! Bu şekilde orada duramaz. İzmir'in Atatürkçü ve Cumhuriyetçi insanları Cemil Tugay'ı belediye başkanı yapmıştır ama o maalesef bize kesinlikle ihanet etmiştir. Bu ihanetin bedeli olarak acilen belediye başkanlığından istifa etmelidir. İstifa edeceği güne kadar eylemlerimiz kararlılıkla sürecektir. Bu akşam Alsancak'ın bütün sokaklarında, buradaki kalabalığın neredeyse beş katı insanla eylemler yapıldı ve sesimiz tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyuruldu. Bundan sonraki süreçte de demokratik eylemlerimiz devam edecektir. Bu akşam eyleme katılan, destek veren Yeni Parti örgütlerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, demokrasi mücadelesi ve ülkemizin kurtuluşu için mücadele veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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