YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Atandı

(KIRIKKALE) – YENİ Parti Genel Merkezi tarafından Kırıkkale İl Kurucu Başkanlığı görevine Onur Yüksel Bozdağ atandı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin imzasıyla yayımlanan görevlendirme yazısında, Onur Yüksel Bozdağ'ın YENİ Parti Kırıkkale İl Kurucu Başkanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Görevlendirme kapsamında Bozdağ'ın, Kırıkkale'de parti teşkilatlanma çalışmalarını yürütmesi, il örgütünün kuruluş işlemlerini tamamlaması, ilçe teşkilatlarının kuruluş süreçlerini koordine etmesi, üyelik çalışmalarını sürdürmesi ve kuruluş süreci boyunca YENİ Parti'yi ilde temsil etmesi bekleniyor.