YENİ Parti\'li Özdağ, Halk TV\'ye kayyım kararını özgür basına saldırı olarak niteledi

YENİ Parti'li Özdağ, Halk TV'ye kayyım kararını özgür basına saldırı olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. İl Başkanlığının basın açıklamasında konuşan Özdağ, kararın özgür basına ve halkın haber alma hakkına saldırı olduğunu savunarak 'Özgür basın sansüre boyun eğmez, gerçekler hapsedilemez' dedi.
Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR
(SAMSUN) - YENİ Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez, gerçekler hapsedilemez" dedi.
YENİ Parti Samsun İl Başkanlığı, Halk TV'ye kayyım atanmasını yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. İl Başkanı Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasının özgür basına ve halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu savunarak, şunları söyledi:
Asrın vurgunu olan fon krizinin iktidar kadrolarıyla ilişkisinin ortaya çıktığı bir dönemde bu karar alınmıştır. 500 bine yakın yurttaşın doğrudan soyulduğu, aileleriyle birlikte milyonlarca yurttaşın mağdur edildiği bu büyük soygunun üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Ortada Meclis'e sunulan bir anlaşma metni dahi yokken Mehmetçiğin Yemen çöllerine gönderilmesinin tartışıldığı bir ortamda bu karar alınmıştır. Sırtını millete değil küresel güçlere dayanan iktidar, meseleyi milletin önünden kaçırmaya; uluslararası anlaşmaları ve yurt dışına asker göndermeyi Meclis'in iznine bağlayan Anayasa'nın 90. ve 92. maddelerini unutturmaya çalışmaktadır.
Bizler, farklı siyasi görüşlerden ve partilerden, toplumun her kesiminden yurttaşlarımızla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde bir kez daha söylüyoruz: İktidar tükenmiştir. Tükendiğinin farkındadır. Saldırganlığı bundandır. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez, gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Türkiye'nin her bir köşesinde umudu örgütlemeye, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi karanlığa hapsetmeye çalışanları mutlaka yeneceğiz. Türkiye susmayacak, millet susmayacak."
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