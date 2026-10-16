YENİ Parti'li Özdağ, Halk TV'ye kayyım kararını özgür basına saldırı olarak niteledi - Son Dakika
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YENİ Parti'li Özdağ, Halk TV'ye kayyım kararını özgür basına saldırı olarak niteledi

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YENİ Parti\'li Özdağ, Halk TV\'ye kayyım kararını özgür basına saldırı olarak niteledi
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YENİ Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. İl Başkanlığının basın açıklamasında konuşan Özdağ, kararın özgür basına ve halkın haber alma hakkına saldırı olduğunu savunarak 'Özgür basın sansüre boyun eğmez, gerçekler hapsedilemez' dedi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - YENİ Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez, gerçekler hapsedilemez" dedi.

YENİ Parti Samsun İl Başkanlığı, Halk TV'ye kayyım atanmasını yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. İl Başkanı Özdağ, Halk TV'ye kayyım atanmasının özgür basına ve halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Bugün devletin imkanlarıyla kendi çıkarlarını korumaya çalışan küçük bir azınlık; özgür basını bastırmaya, değişim isteyen on milyonları susturmaya ve milleti umutsuzluğa sürüklemeye çalışmaktadır. Halk TV'yi hedef alan kayyım kararının zamanlaması da tesadüf değildir. 590 gündür savunma yapmayı bekleyen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Silivri zindanında savunmasının başladığı gün bu karar alınmıştır. Tarihimizin en büyük siyasi davalarından biri sürerken halkın haber alma hakkına yapılan bu saldırı, davanın hukuksuzluğunu ve siyasi bir operasyon olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Asrın vurgunu olan fon krizinin iktidar kadrolarıyla ilişkisinin ortaya çıktığı bir dönemde bu karar alınmıştır. 500 bine yakın yurttaşın doğrudan soyulduğu, aileleriyle birlikte milyonlarca yurttaşın mağdur edildiği bu büyük soygunun üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Ortada Meclis'e sunulan bir anlaşma metni dahi yokken Mehmetçiğin Yemen çöllerine gönderilmesinin tartışıldığı bir ortamda bu karar alınmıştır. Sırtını millete değil küresel güçlere dayanan iktidar, meseleyi milletin önünden kaçırmaya; uluslararası anlaşmaları ve yurt dışına asker göndermeyi Meclis'in iznine bağlayan Anayasa'nın 90. ve 92. maddelerini unutturmaya çalışmaktadır.

Bizler, farklı siyasi görüşlerden ve partilerden, toplumun her kesiminden yurttaşlarımızla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde bir kez daha söylüyoruz: İktidar tükenmiştir. Tükendiğinin farkındadır. Saldırganlığı bundandır. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez, gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Türkiye'nin her bir köşesinde umudu örgütlemeye, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi karanlığa hapsetmeye çalışanları mutlaka yeneceğiz. Türkiye susmayacak, millet susmayacak."

Kaynak: ANKA
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