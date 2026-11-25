Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - YENİ Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çağla Özgür, "Kadınların neredeyse üçte biri psikolojik, beşte biri ekonomik şiddet altında eziliyor" dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çağla Özgür, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla YENİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı.

Özgür, hayattan koparılan kadınların durumu için "şüpheli ölüm" denilerek üstünün örtüldüğünü savundu ve şöyle konuştu:

"Bu ülkede kadınlar her sabah 'acaba bugün başıma bir şey gelir mi?' korkusuyla uyanıyor. Evinde huzuru kalmamış, sokağa çıkmaya çekinir olmuş kadınlardan bahsediyoruz. Koruma kararı cebinde olduğu halde sokak ortasında öldürülen kadınlardan bahsediyoruz. Yıllarca adliye kapılarında nöbet tutan, derdini anlatamayan kadınlardan bahsediyoruz.

Şiddet sadece fiziksel uygulanmıyor. Kadınların neredeyse üçte biri psikolojik, beşte biri ekonomik şiddet altında eziliyor. İş yerinde kadın çalışanını darbeden patrona 10 bin 500 lira ceza verip serbest bırakıyorlar. Bu düzende bir kadın, işini kaybetme korkusuyla nasıl gidip şikayetçi olsun? Bütün bunlar yetmezmiş gibi kadını koruyamayanlar çıkıp 'en az 3 çocuk' diyor. Soruyoruz: Bu çocuklara kim bakacak?"

YENİ Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı kanunu etkin şekilde uygulayacaklarını ifade eden Özgür, "YENİ Parti iktidarında sözümüz sözdür: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. 6284 sayılı Kanun'u etkin şekilde uygulayacağız. Her ilde, ihtiyaca yetecek kadar sığınak açacağız. Şiddetten kaçan kadını ortada bırakmayacağız, ona güvenli ev, geçici gelir ve ücretsiz avukat desteği sağlayacağız. Tüm mücadelemiz kadınlar yaşasın diye" dedi.