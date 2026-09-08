YENİ Parti Manisa İl Başkanlığı, kentin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü törenle kutladı - Son Dakika
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YENİ Parti Manisa İl Başkanlığı, kentin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü törenle kutladı

YENİ Parti Manisa İl Başkanlığı, kentin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü törenle kutladı
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YENİ Parti Manisa İl Başkanlığı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Çelenk sunulan törende, Milli Mücadele kahramanları anıldı, Cumhuriyet ve milli egemenlik değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulunuldu.

(MANİSA) - YENİ Parti Manisa İl Başkanlığı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Çelenk sunulan törende, Milli Mücadele kahramanları anıldı, Cumhuriyet ve milli egemenlik değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulunuldu.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla YENİ Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene YENİ Parti Manisa İl Başkanvekili Hatice Öncü, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, il ve ilçe yöneticileri ile Atatürkçü Düşünce Derneği, 29 Ekim Kadınlar Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Manisa Şubesi temsilcileri katıldı.

Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Manisa Şubesi Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kızıler, Manisa'nın kurtuluşunun yalnızca işgalin sona ermesi değil, bağımsızlık ve milli egemenlik iradesinin simgesi olduğunu belirterek, Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Kızıler, şunları kaydetti:

"Bugün burada, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yüz dördüncü yıl dönümünde yalnızca bir zaferi kutlamak için değil, bu topraklarda bağımsızlık uğruna ödenen bedeli, gösterilen direnişi ve bizlere bırakılan büyük emaneti hatırlamak için bir aradayız. 8 Eylül günü, Manisa için yalnızca Yunan işgalinin sona erdiği bir gün değildir. Bu tarih, esareti kabul etmeyen bir milletin bağımsızlık iradesinin tarihe geçtiği gündür.

Manisa, 25 Mayıs 1919'da işgal edildi. Üç yılı aşkın süre boyunca işgalin acılarını yaşadı. Evlerimiz yandı. Tarihi mirasımız ağır zarar gördü. Şehrimizin büyük bölümü ateşe verildi. Ancak bütün bu acılara rağmen Manisa'nın umudu ve bağımsızlık inancı hiçbir zaman sönmedi. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos Meydan Muharebesi'yle kesin bir zafere dönüştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk ordusu, işgal kuvvetlerini Anadolu'dan söküp atmak üzere ilerlerken Manisa için de esaretin sonu yaklaşmıştır. ve 8 Eylül 1922 sabahı Türk ordusu Manisa'ya girdi. O sabah Manisa'da yalnızca işgal sona ermedi. Bir milletin bağımsızlık iradesi bir kez daha tarihe yazıldı. 8 Eylül bize bir gerçeği yeniden hatırlatıyor: Bu ülkenin geleceği, başkalarının kararlarına bırakılamayacak kadar değerlidir. Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele yalnızca düşmanı topraklarımızdan çıkarmak için değil, egemenliği saraylardan, işgal kuvvetlerinden ve ayrıcalıklı cümlelerden alarak kendi geleceğine, kendi iradesiyle karar veren bir millet olmanın yolunu açmak için verilmiştir. Bu nedenle Cumhuriyet'e, laikliğe, hukukun üstünlüğüne ve milli egemenliğe sahip çıkmak yalnızca tarihimize duyduğumuz saygının değil, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzun da gereğidir.

Bugün, geçen yüz dört yılın ardından bize düşen görev; bu zaferi yalnızca anmak değil, bize bırakılan Cumhuriyet'e, bağımsızlığa ve özgürlük idealine sahip çıkmak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, Manisa'nın kurtuluşu için mücadele edenleri ve vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yüz dört yıl önce bağımsızlık için ayağa kalkan bu şehir, bugün de Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. 8 Eylül Manisa'nın Kurtuluş Günü kutlu olsun."

Konuşmanın ardından tören sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel YENİ Parti Manisa İl Başkanlığı, kentin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü törenle kutladı - Son Dakika

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