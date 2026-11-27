Gençağa Karafazlı

(RİZE) - YENİ Parti Rize İl Başkanlığı, "İş, Ekmek, Adalet, Hukuk ve Demokrasi" sloganıyla başlattığı ilçe yürüyüşlerini Derepazarı ve İyidere'de sürdürdü. AK Parti'nin ekonomi ve hukuk politikalarını eleştiren İl Başkanı Saltuk Deniz, "Biz adalet istiyoruz. Biz hukuk istiyoruz. Biz işsiz kalmamak istiyoruz. Biz geleceğe güvenle bakmak istiyoruz" dedi.

YENİ Parti Rize İl Başkanlığının Güneysu'da başlattığı ilçe yürüyüşlerinin ikinci durağı Derepazarı ve İyidere oldu. Derepazarı'ndaki basın açıklamasının ardından İyidere'ye geçen partililer, Fethiye Caddesi'nden Yalıboyu Caddesi'ne yürüyerek ekonomik sorunlara, adalet ve demokrasi taleplerine dikkat çekti.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı döneminde yoksulluk, yolsuzluk ve ekonomik sorunların arttığını savundu.

ÇAYKUR'un zararının 2 milyar 856 milyon liraya ulaştığını öne süren Deniz, üreticileri koruyacak Çay Kanunu'nun çıkarılmasını ve mevsimlik işçilere kadro verilmesini istedi.

"HUKUKUN HERKESE EŞİT UYGULANMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye'de hukuk, adalet ve basın özgürlüğü alanlarında gerileme yaşandığını savunan Deniz, fon krizine ve yargı süreçlerindeki eşitsizlik iddialarına da değindi.

Kayyum uygulamalarına son verilmesi, kamu yönetiminde liyakatin esas alınması ve çalışanlarla emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi çağrısında bulunan Deniz, ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesini istedi.

Derepazarı'nın uzun süredir çözüm bekleyen Kalkandere yolu sorununa da dikkat çeken Deniz, ilçede istihdamı artıracak yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

Deniz, konuşmasını "Önce çocukları kurtaracağız, geleceği kursunlar diye. Sonra açlığı sileceğiz yeryüzünden, çocuklar duysun diye" sözleriyle tamamladı.