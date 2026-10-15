YENİ Parti Tokat İl Başkanı Kurtgöz, Halk TV kayyımını özgür basına saldırı saydı - Son Dakika
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YENİ Parti Tokat İl Başkanı Kurtgöz, Halk TV kayyımını özgür basına saldırı saydı

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YENİ Parti Tokat İl Başkanı Kurtgöz, Halk TV kayyımını özgür basına saldırı saydı
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YENİ Parti Tokat İl Başkanı Kurtgöz, Halk TV'ye kayyım atanmasının özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef aldığını söyledi. Tokat'ta basın toplantısında Halk TV ve basın emekçilerinin yanında olduklarını belirtti.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - YENİ Parti Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Bu karar yalnızca Halk TV'yi değil, aynı zamanda özgür basını ve halkın haber alma hakkını hedef almaktadır" dedi.

Kurtgöz, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğini, ülkenin "her sabah yeni bir karanlığa uyandığını" söyledi.

Halk iradesini hedef alan siyasi yargı operasyonları, gazetecilere ve basına yönelik saldırılar, toplumun her kesimini etkileyen hukuksuzluklar ve kayyum uygulamalarının ardının kesilmediğini ifade eden Kurtgöz, "Bu hukuksuzlukların son halkası olarak dün şafak vakti polis baskınıyla, pek çok yayın diliminde Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı Halk TV'ye kayyum atanmıştır. Seçime giderken muhalefetin sesini kısmak, milletin özgürce seçim yapma hakkına el uzatmaktır. İktidarın amacı bellidir; kara düzeni sürdürmektir. Devletin imkanlarıyla kendi çıkarlarını korumaya çalışan küçük bir azınlık, özgür basını bastırmaya, değişim isteyen on milyonları susturmaya ve milleti umutsuzluğa sürüklemeye çalışmaktadır."

Halk TV'ye yönelik adımın gündemdeki kritik davalar ve iddialarla eş zamanlı olduğuna işaret eden Kurtgöz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de savunmasının başladığı gün bu karar alınmıştır. Tarihimizin en büyük siyasi davalarından biri sürerken halkın haber aldığı bir kanalın susturulmak istenmesi, bunun bir operasyon olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Asrın vurgunu fon krizinin iktidar kadrolarıyla ilişkisinin tartışıldığı, yüz binlerce yurttaşın mağdur edildiği büyük bir sürecin üzerinin örtülmeye çalışıldığı bir ortamda bu adım atılmıştır."

"ÖZGÜR BASININ VE BASIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ"

İktidarın tükeniş içerisinde olduğunu iddia eden Kurtgöz, "Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyumla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içerisindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez, gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Basın toplantısında YENİ Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Aytekin Ayan da hazır bulundu.

Kaynak: ANKA
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