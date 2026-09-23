YENİ Partili Tanrıkulu Hazro'da ısınma, elektrik ve suda ciddi sorun olduğunu söyledi - Son Dakika
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YENİ Partili Tanrıkulu Hazro'da ısınma, elektrik ve suda ciddi sorun olduğunu söyledi

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YENİ Partili Tanrıkulu Hazro\'da ısınma, elektrik ve suda ciddi sorun olduğunu söyledi
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazro'da yurttaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Tanrıkulu, ilçede ısınma, elektrik ve su hizmetlerinde ciddi sorun yaşandığını, sağlık hizmetlerine erişimde de sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yurttaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Tanrıkulu, ilçede özellikle ısınma, elektrik ve su hizmetlerinde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, sağlık hizmetlerine erişimde de sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Hazro'da Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelen Tanrıkulu, ilçede yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÜÇ TEMEL KAMU HİZMETİ KONUSUNDA CİDDİ SORUNLAR VAR"

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Hazro'dayım. Biraz önce Kaymakam'ı ziyaret ettim, ardından Belediye Başkanı'nı ziyaret ettim. Esnafımızla görüştüm. Şimdi de yurttaşlarımızla sohbet ediyor, sorunlarını dinliyorum.

Gittiğim diğer ilçelerde karşılaştığımız sorunlar, maalesef Hazro'da da daha ağır bir biçimde yaşanıyor.

Özellikle üç temel kamu hizmeti konusunda ciddi sorunlar var: Isınma, elektrik ve su. Bu hizmetlerden sorumlu üç kurum var: DEDAŞ, Diyargaz ve DİSKİ.

DEDAŞ'ın bütün bölgede yurttaşlara yaşattığı sorunlar Hazro'da da devam ediyor. Çok sayıda ceza, haksız olduğunu ifade ettikleri cezalar, elektrik kesintileri ve hizmet götürülmemesi gibi sorunlar yurttaşlarımızı ciddi biçimde mağdur ediyor.

Diyargaz konusunda da diğer ilçelerde yaşanan sorunların aynısı Hazro'da yaşanıyor. Özellikle doğalgaz bağlantıları konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu memleketin tapu sorunu da bitmez, hisseli mülkiyet meselesi de bitmez. Bunlar bugünden yarına çözülebilecek sorunlar değil."

"BU TÜR SORUNLAR NEDENİYLE KARŞILANAMAMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Doğal gaz bağlantılarında yaşanan sorunlara değinen Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, eğer güvenlik bakımından herhangi bir sorun yoksa, doğal gaz hizmetinin yurttaşlara ulaştırılması ve gaz bağlantılarının yapılması gerekiyor. Önümüz kış. Yurttaşlarımızın ısınma ihtiyacının bu tür sorunlar nedeniyle karşılanamaması kabul edilebilir değil.

DİSKİ açısından da maalesef hizmet götürme ve yurttaşa ulaşma konusunda ağır aksak işleyen bir süreç var. Su, elektrik ve doğalgaz gibi üç temel hizmetin Hazro'da ve diğer ilçelerde yurttaşların şikayetlerini en aza indirecek, ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde sunulması gerekiyor."

"HASTANEDE YAŞANAN SORUNLAR DA MAALESEF HAZRO'DA AĞIR BİR BİÇİMDE YAŞANIYOR"

Sağlık hizmetlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Diğer ilçelerde karşılaştığımız önemli sorunlardan biri de sağlık hizmetleri. Hastane ve dispanser konusunda yaşanan sorunlar da maalesef Hazro'da ağır bir biçimde yaşanıyor.

Bizim bütün bu sorunları yerinde dinlememiz, ilgili kurumlara aktarmamız ve çözüm için takipçisi olmamız gerekiyor. Hazro'da da yurttaşlarımızın temel kamu hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunların giderilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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