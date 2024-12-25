Sinop Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü'ne atanan Enes Dincel, görevine başladı.
Türkeli SYDV Müdürü Erol Akyüz, emeklilik dolayısıyla görevinden ayrıldı. Müdürlük görevine, vakıf müdürlüğünde 12 yıldır görev yapan Enes Mehmet Dincel atandı. 2012 yılından bu yana Türkeli SYDV'de sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak çalışan Dincel, 24 Aralık tarihi itibarıyla yeni görevine başladı. - SİNOP
Son Dakika › Yerel › Yeni SYDV Müdürü Enes Dincel Göreve Başladı - Son Dakika
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