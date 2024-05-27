Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, tasarruf paketini açıkladı

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Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, partisinin tasarruf paket önerisini açıkladı.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, kamuda yapılan bir dizi ekonomik tedbirin ardından partisinin tasarruf paket önerisini açıkladı. Açıklamasında gerçek bir tasarruf olmazsa fiyatların daha da yükselebileceğini söyleyen Yılmaz, "Ülkede tasarruf bir yana köklü bir ekonomik devrim gerekmektedir. Parti olarak öneri ve teklifimizi sunuyoruz. Kamu personel, bakanlık, milletvekili sayısı üçte bir oranında azaltılmalı. Emeklileri mutlaka ertelenmeli ve ileri tarihlerde kademeli olarak emekli sayısına eklenmeli. Yap işlet devret projeleri masaya oturup uzlaşma ile bütçeden indirilmeli. Siyasi partilere yardımlar iptal edilmeli. Devlet yeni KİT kurmalı. İstihdam için yabancı şirketlere ortak olmalı. Mutlaka denk bütçe yapılarak bu bütçeye sadakat gösterilmeli. Türkiye bütün bu tedbirlerle beraber kur düzenlemesi yapmalı. Kur korumalı hesaplar da uzlaşma sağlanmalı" dedi. - İSTANBUL