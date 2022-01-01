Yeni yıla mesaide giren çalışanları Başkan Özcan yalnız bırakmadı - Son Dakika

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yılbaşı akşamı görev yapan tüm kamu personelinin yeni yılını kutladı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Jandarma Komutanı Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan kamu personellerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Nazilli Devlet Hastanesi, Jandarma İsabeyli Kontrol Noktası, 112 İstasyonu, Hürriyet Karakolu Asayiş Müdürlüğü ve Nazilli İtfaiyesine giderek görev yapan personeller ile bir araya gelen protokol üyeleri çalışan personele çikolata ikramında bulundu.

Yılbaşı akşamı çalışan kamu personellerinin her daim bu memleketin canı ve malı için mücadele ettiğini ifade eden Kaymakam Arısoy, "Çok şükür Nazilli'de bir sıkıntı söz konusu değil. Eğlence yerlerinde gece boyunca takip ve kontrollerimiz devam edecek. Korona virüsün 2022 yılında sona ererek insanlığımızın sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmesi temenni ediyorum. Sizlerin de yeni yılını kutluyorum herkese kolay gelsin" dedi.

2021'in zorlu geçen bir yıl olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine Rabbim 'den sabırlar diliyorum. Zorlu bir seneydi. Ekonomik sıkıntılar, yangın, sel, afet, salgın hastalık birçok sıkıntıyı birlikte yaşadık. Bütün zorlukları kaymakamımızın önderliğinde sahada göğüsledik. Zor günleri hep birlikte atlattık. 2022 iyi ve güzel bir yıl olur. Yine sahada ve yine birlikteyiz. Nöbetteki kamu personelini ziyaret ettik. Bu sıkıntılardan kurtulup, psikolojik harabeyi ortadan kaldırmak için konser düzenledik. İnşallah yeni yıla coşku ve neşeyle gireceğiz. 2022 Nazilli'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İnsanlık kazansın herkes mutlu olsun" diye konuştu. - AYDIN