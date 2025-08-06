Yeni Zelanda Büyükelçisi Çanakkale\'de

Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Vali Toraman, Yeni Zelanda Büyükelçisi Lewis ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu. - ÇANAKKALE