Yeniden Refah Gençlik Kolları Başkanı Efe, Gümülcine\'de Sadık Ahmet\'in kabrine gitti

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Selçuk Efe, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinin öncü isimlerinden Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret ederek bölgedeki Türk toplumuna destek mesajı verdi.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Selçuk Efe, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Gümülcine'de Dr. Sadık Ahmet'in mezarını ziyaret etti.

Ziyarete Dr. Sadık Ahmet'in kurucusu olduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Semih Ömer eşlik etti.

Sadık Ahmet'in mücadelesini andı

Batı Trakya Türklerinin kimlik ve azınlık haklarının savunulmasında önemli rol üstlenen Dr. Sadık Ahmet'in kabri başında dua eden Efe, merhum siyasetçinin bölge Türkleri açısından taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Efe, Sadık Ahmet'in eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ile olan yakın ilişkilerini hatırlatarak Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin Türkiye'de de karşılık bulduğunu belirtti.

Sadık Ahmet'in yaşamı boyunca Türk kimliğinin korunması ve azınlık haklarının savunulması için mücadele verdiğini ifade eden Efe, bu mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Batı Trakya Türklerine destek mesajı

Yeniden Refah Partisi olarak Batı Trakya Türkleriyle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini belirten Efe, bölgedeki Türk toplumunun hak ve özgürlüklerine yönelik mücadeleyi desteklediklerini kaydetti.

Efe, ziyaretin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında da Dr. Sadık Ahmet'i rahmetle anarak Batı Trakya Türklerinin yanında olmaya devam edecekleri mesajını verdi.