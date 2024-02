Yeniden Refah Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları Tanıtıldı

Yerel

MELTEM KARAKAŞ

Yeniden Refah Partisi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Kadir Çalışıcı'yı, 2004-2009 yılları arasında AKP'den Tepebaşı Belediye Başkanlığı yapan Tacettin Sarıoğlu'nu da Tepebaşı Belediye Başkanı Adayı olarak gösterdi. Günyüzü Belediyesi'nin mevcut AKP'li başkanı Menderes Durgut da Yeniden Refah Partisi'ne katılarak Günyüzü Belediye Başkanı Adayı oldu. Adaylar, bugün düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya geldi.

"BU KENTİ EN İYİ BİZ YÖNETİRİZ"

Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Kadir Çalışıcı, şunları söyledi:

"Eğer seçim olmayacaksa, partiler olmayacaksa, adaylar yarışmayacaksa o zaman hükümet vali, kaymakam gibi belediye başkanlarını atasın. 'Niye aday oldunuz' diye soranlara o kadar üzülüyorum ki. Böyle saçma soru sorulabilir mi? Her Türk vatandaşının parti kurmak, aday olmak hakkıdır. Yolunu şaşıranlar, kutup yıldızına bakarak yolunu bulurlar. Siyasetimiz çok yozlaştı, çok kirlendi. Temiz bir sayfaya, temiz bir lidere ihtiyacımız var. Milletimiz için yeni bir ses, yeni bir nefese ihtiyaç var. Bunu ben, bir tek Yeniden Refah Partisi'nde gördüm."

"FATİH ERBAKAN'IN BU TEKLİFİNE 'HAYIR' DEMEM İMKANSIZDI"

AKP'den 2004-2009 yılları arasında Tepebaşı Belediye Başkanlığı yapan, şimdi de Yeniden Refah Partisi'nden aday olan Tacettin Sarıoğlu ise şöyle konuştu:

"2004 yılında, AK Parti'den Tepebaşı Belediye Başkanı olarak koltuğa oturdum. 5 yıl Tepebaşı'nda belediye başkanlığı yaptım. Bu esnada her zaman şunu derim; belediye başkanları ya teknik eleman olmalı ya da çok iyi bir teknik kadroları olmalı. Ben, orada mühendisliğin her dalında çok güzel örnekler verdim. Çok büyük keyifle belediye başkanlığı yaptım. Arkasından 2009 yılında ben, belediye başkanlığına aday gösterilmedim. Ondan sonra kendi işlerimle uğraşmaya başladım. Belli bir süre sonra da bunların hepsini kapattım, tam hür general olarak emekliliğin tadını çıkarırken bu kez sayın Vali Bey'in ve çok değerli başkanımın teklifleriyle sanki uyuyan bir devi yeniden depreştirerek tekrar arenanın içine çektiler. Reddetmem mümkün değildi. Sayın Erbakan'ın babası muhterem Necmettin Erbakan'ın peşinde gençliğimizde çok koştuk. Dolayısıyla şimdi de onun devamı olan çok değerli genel başkanımın Fatih Erbakan'ın bu teklifine 'hayır' demem imkansızdı. Nadasa bıraktığımız 15 yılı tekrar ekerek böyle bir yola çıktık. Geçmişi unuttuk, hepsini kapattık. Yeniden Refah'la yeni bir sayfa açtık. İnşallah bu şekilde yola çıktık. Bize de 'Çıkma, bölersiniz, kazanamazsınız, niye çıkıyorsunuz, yazık değil mi eski partinize' diyen pek çok insan var ama her siyasi parti kazanmak için, üretmek için kurulur. Kimseye destek olmak veya köstek olmak için kurulmaz. Dolayısıyla bizim partimiz de bu şekilde yola çıktı."

"15 YILDIR AK PARTİ'Yİ EN ÜST DÜZEYE GETİRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİK"

İttifak karşılığında Günyüzü'nün BBP'ye verilmesine tepki gösteren Günyüzü Belediyesi'nin mevcut AKP'li başkanı Menderes Durgut, Yeniden Refah Partisi'nin Günyüzü adayı oldu. İlçeyi BBP'ye vermemek için 15 yıl mücadele ettiklerini söyleyen ve kendileriyle istişare edilmediğinin altını çizen Durgut, şunları söyledi:

"Bizler, Cumhurbaşkanı'na sadık insanlarız. Bugün burada olma sebebimizi açıklayacağım. Süreç içinde bazı gazetelerimizde şunu görüyorum. Çalışmadığımızı söylüyorlar, Günyüzü'nde tepki aldığımızdan dolayı Büyük Birlik Partisi'ne verildi deniyor. Yatırımları saymaya başlarsam süre yetmez. 1,4 katrilyonla hangi ilçe bizim gibi yatırım yaptı? Bugün burada olma sebebime gelince; Günyüzü Belediye Başkanı olarak 15 yıldır AK Parti'yi en üst düzeye getirmek için, Cumhurbaşkanı'mızın sözlerini yerine getirmek için sonuna kadar mücadele ettik.

"BİZİM DE FİKRİMİZ ALINSAYDI KEŞKE"

Orada bizim fikrimiz keşke alınsaydı. Öyle bir karar verildiği keşke bizimle de paylaşılsaydı veya istişare edilseydi. Çağrılsaydık biz de ekibimizle toplanır gelirdik. Neden böyle bir karar verileceği söylenseydi belki burada olmayacaktık. AK Parti ile devam edilseydi belki yine burada olmayacaktık. Orada kaleye ve kalenin sorumlularına sormadan böyle bir kararı, bazı kişilerin menfi kararlarıyla orada bizim yarıştığımız ve 15 yıldır kendisine teslim etmediğimiz BBP'ye verilmesi bir anda halkta büyük bir sıkıntıya sebep oldu. Ben hep 'Bekleyelim, 3 gün-4 gün bekleyelim' dedim ama Günyüzü'nde gerginlik oluştu. ve o gerginlikte de 'Burayı teslim etmeyeceğiz, başkanım devam edeceğiz dediler. Bizim gideceğimiz yer belli. Temelimiz, yerimiz, rahmetli Erbakan Hoca'mızın oğlunun olduğu yer, Yeniden Refah'tır."