Yenilenen İskenderun Aile Köyü vatandaşların buluşma noktası oldu - Son Dakika
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Yenilenen İskenderun Aile Köyü vatandaşların buluşma noktası oldu

Yenilenen İskenderun Aile Köyü vatandaşların buluşma noktası oldu
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yenilenen yüzüyle hizmet veren Aile Köyü, çocuklar ve aileler için yeni bir buluşma noktası oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yenilenen yüzüyle hizmet veren Aile Köyü, çocuklar ve aileler için yeni bir buluşma noktası oldu.

İskenderun Belediyesi'nin çalışmasıyla hizmete giren Aile Köyü'nde çocuklar için güvenli ve eğlenceli alanların yanı sıra ailelerin dinlenebileceği alanlar da yer alıyor. Ziyaretçiler, Hatay'ın yöresel lezzetlerini tadarken aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Yenilenen Aile Köyü'nün vatandaşların sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri sosyal alanlardan biri olması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenilenen İskenderun Aile Köyü vatandaşların buluşma noktası oldu - Son Dakika

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