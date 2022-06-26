Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, AHİD Genel Kuruluna katıldı - Son Dakika
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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, AHİD Genel Kuruluna katıldı

26.06.2022 12:18
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, AHİD Genel Kuruluna katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) 16. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) 16. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

AHİD Genel Merkezi'nde yapılan genel kurula Yaşar'ın yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda başkentli katıldı. AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman'ın oy birliği ile yeniden genel başkanlığa seçildiği genel kurulda katılımcılara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Ankara Cumhuriyetimizin başkentidir. Başkentler ülkelerin simgesidir ve ülkeleri başkentler temsil eder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği başkentimizi korumak ve geliştirmek Türkiye'de yaşayan her yurttaşın görevidir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Ankara çok büyük gelişme kaydetti. Ama daha eksikliklerimiz ve yapacaklarımız var. İlçelerimizdeki göçü önlememiz gerekiyor" dedi.

"Fuar alanının bir an önce yapılması gerekiyor"

Ankara'nın artık bürokrat kenti olmadığını söyleyen Yaşar, "Ankara artık bir sanayi, ticaret kenti konumundadır. Ticaretin, sanayinin ve turizmin gelişmesi için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Ankara'daki ilçelerin turizmle büyümesi için sivil toplum kuruluşları ile ortak akılla çalışarak projeler

üretmek zorundayız. Ankara çevresiyle, doğasıyla, insanıyla güzel bir kent. Yaşamak güzel Ankara'da. Ankara'nın öncelikle bir fuar alanına ihtiyacı var. Fuar alanının bir an önce yapılması için siyasetçiler ve STK'lar başta olmak üzere hepimize büyük görev düşüyor. Ticaretin gelişimi için en kısa sürede Ankara'ya fuar alanının kazandırılması gerekiyor. Bugüne kadar Ankara'ya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, AHİD Genel Kuruluna katıldı - Son Dakika

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