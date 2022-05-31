Yenimahalle'de İkinci Bahar Sakinlerinden Dans Gösterisi - Son Dakika
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Yenimahalle'de İkinci Bahar Sakinlerinden Dans Gösterisi

31.05.2022 11:49
Yenimahalle'de İkinci Bahar Sakinlerinden Dans Gösterisi

Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi sakinleri, yaz mevsimine etkileyici bir dans gösterisiyle 'merhaba' dedi. TUBİL Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerince halk oyunu eğitimi alan ikinci bahar sakinleri sergiledikleri performansla izleyenleri hayran bıraktı.

Yenimahalle Belediyesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi sakinleri, yaz mevsimine etkileyici bir dans gösterisiyle 'merhaba' dedi. TUBİL Halk Dansları Topluluğu eğitmenlerince halk oyunu eğitimi alan ikinci bahar sakinleri sergiledikleri performansla izleyenleri hayran bıraktı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda gerçekleştirilen dans gösterisine Yenimek Gençlik Orkestrası da seslendirdikleri şarkılarla eşlik etti.

Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük alkış toplayan gösteride, Karşıyaka, Ata, Serhat ve Turgut Özal Mahallesi İkinci Bahar Dayanışma Merkezi üyelerince Aydın, Mardin, Van ve Artvin yörelerinin halk oyunları başarıyla sahnelendi. Profesyonellere taş çıkaran 50 yaş üstü ilçe sakinleri, gösteri sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.

DAYANIŞMA MERKEZLERİ KAYNAŞMANIN ADRESİ OLDU

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerimiz, 50 yaş ve üstü vatandaşlarımızın zamanlarını değerlendirmelerini ve kendilerini geliştirecek etkinliklerle buluşmasını sağlıyor. Vatandaşlarımızın ikinci baharlarını eğlenerek geçirmesini istiyoruz. Dayanışma merkezlerimizde bir araya gelen hemşehrilerimiz vakitlerini dolu dolu geçiriyor. Düzenlediğimiz bu etkinlikler vatandaşların bir araya gelerek kaynaşmasına vesile oluyor. İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri'nden dört bine yakın vatandaşımız faydalanıyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yenimahalle'de İkinci Bahar Sakinlerinden Dans Gösterisi - Son Dakika


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