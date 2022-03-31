Yenimahalle'ye sosyal belediyecilik ödülü - Son Dakika
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Yenimahalle'ye sosyal belediyecilik ödülü

31.03.2022 12:54
Yenimahalle'ye sosyal belediyecilik ödülü

Yenimahalle Belediyesi, Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni'nde "Derman Market" projesiyle "Sosyal Belediyecilik" ödülünü almaya hak kazandı.

Yenimahalle Belediyesi, Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni'nde "Derman Market" projesiyle "Sosyal Belediyecilik" ödülünü almaya hak kazandı.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Törenine, iş, siyaset ve sanat dünyasının ünlüleri katıldı. Ankara'ya değer katan projeler üreten yerel yönetimler ve iş insanlarının ödüllendirildiği törende, Yenimahalle Belediyesi "Derman Market" projesiyle "Sosyal Belediyecilik" ödülünü kazandı.

Sosyal Belediyecilik ödülünü Dernek Başkanı Ömer Yıldız'dan alarak katılımcılara kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ankara, cumhuriyetimizin başkentidir. Ankara'nın bürokratları, iş adamları, yerel ve genel yöneticileri bu kente hizmet etmeyi kendilerine aşk edinmelidir. Nereli olursak olalım, nereden gelirsek gelelim, doyduğumuz başkente hizmet etmek zorundayız. Ben de göreve geldiğimden beri bu duygularla hizmet etmekteyim. Ödüle layık görülen Derman Market projemiz ile ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bir dönemde ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyoruz. Vatandaşlarımız ilçemizde faaliyet yürüten firmaların bağışladığı ürünleri rencide olmadan, reklam yapılmadan edinme şansını buluyor. Vatandaşlarımız ekonominin büyük yara aldığı günümüz şartlarında zor günler yaşıyor. Bu süreçte vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve her zaman desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Yenimahalle'ye sosyal belediyecilik ödülü
Yenimahalle'ye sosyal belediyecilik ödülü

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Yenimahalle Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Market, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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