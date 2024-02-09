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Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi'nin girişimleri ile Yenipazar Belediyesi'nde 'eşit işe eşit ücret' dönemi başladı. Yapılan sözleşme ile artık Yenipazar Belediyesi'nde aynı işi yapan Belediye'nin kadrolu çalışanları ile belediye şirketinde çalışanlar eşit ücret alacak.

Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi tarafından geçtiğimiz hafta Söke Belediyesi ile yapılan sözleşme ile Avrupa normlarına uyun olarak haftalık çalışma saatinin 40 saate düşürülmesinin ardından bu hafta da Yenipazar Belediyesi ile Türkiye'ye örnek olacak bir sözleşme imzalandı. Yapılan sözleşme ile çalışanlar arasında eşitsizliğe neden olan ve iş barışını olumsuz etkileyen kadrolu işçiler ile belediye şirketine bağlı çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliği ortadan kaldırılarak her iki tarafın çalışanlarına da aynı ücretin ödenmesi sözleşme ile imza altına alındı.

"Türkiye'ye örnek olacak bir sözleşme"

Türkiye'deki 1003 Belediye'de en büyük sıkıntıların başında belediye şirket çalışanları ile kadrolu çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliği geldiği geldiğini belirten Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, "Yenipazar Belediyesi ile yaptığımız sözleşme ile eşit işe eşit ücret anlayışını hayata geçirdik. Yani belediye şirket işçisinin tüm mağduriyetlerini ortadan kaldırdık. Ücret, maaş, sosyal hak, ikramiye gibi haklarda kadrolularda ne hak varsa şirket çalışanlarına da aynı hak verildi. Sendika olarak eşit işe eşit ücret verilmesini çok önemsiyoruz. Çünkü aynı yerde aynı çatı altında aynı işi yapan kişiler arasında uygulanan ücret ve sosyal haklardaki adaletsizlik, çalışma barışını da olumsuz etkiliyor. Bu durum iş verimini de olumsuz etkilediğinden belediyedeki iş verimi de düşüyordu. Bu uygulama ile belediyelerdeki iş veriminin artacağını ve çalışanların barış içerisinde çalışacaklarına inanıyorum. Bu nedenle bu uygulamayı başlatan Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'i tebrik ediyorum" dedi.

Açıklamasında tüm ilgili ve yetkililere de seslenen Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, "Bu güzel örneğin tüm Türkiye'deki tüm belediyelerde uygulanmasını talep ediyoruz. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler üvey evlat değildir. Yasal düzenleme ile ülkedeki belediye şirket işçilerinin kanayan yarası olan bu sorunun bir an önce çözülmesi hem çalışanlar hem de belediyelerdeki iş verimliliğinin artması bakımından büyük taşımaktadır" diye konuştu. - AYDIN