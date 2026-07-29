Yenipazar’da eskiyen yollar modern görünüme kavuşuyor

Yenipazar Belediyesi, Doğu Mahallesi'nde vatandaşların talepleri doğrultusunda başlattığı yol yenileme çalışmaları kapsamında eskiyen ve kırılan parke taşlarını sökerek yeni parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Yenipazar Belediyesi ekipleri, Doğu Mahallesi Faik Savranoğlu Caddesi, Pazartepe Caddesi ve Pasin Sokak'ta yürütülen çalışmalarla bozulan yolları yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan ve kırılan parke taşlarının sökümü gerçekleştirildi. Zemin düzenleme çalışmalarının ardından yollar yeni parke taşlarıyla kaplanacak. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak adına aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Yenipazar için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Doğu Mahallemizde yol yenileme çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar süresince çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. En kısa sürede yollarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her şey Yenipazar için" ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı ve üstyapı çalışmalarının program dahilinde sürdürüleceğini de kaydetti.