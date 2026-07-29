Yenipazar’da eskiyen yollar modern görünüme kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenipazar’da eskiyen yollar modern görünüme kavuşuyor

Yenipazar’da eskiyen yollar modern görünüme kavuşuyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenipazar Belediyesi, Doğu Mahallesi’nde vatandaşların talepleri doğrultusunda başlattığı yol yenileme çalışmaları kapsamında eskiyen ve kırılan parke taşlarını sökerek yeni parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Yenipazar Belediyesi, Doğu Mahallesi'nde vatandaşların talepleri doğrultusunda başlattığı yol yenileme çalışmaları kapsamında eskiyen ve kırılan parke taşlarını sökerek yeni parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Yenipazar Belediyesi ekipleri, Doğu Mahallesi Faik Savranoğlu Caddesi, Pazartepe Caddesi ve Pasin Sokak'ta yürütülen çalışmalarla bozulan yolları yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan ve kırılan parke taşlarının sökümü gerçekleştirildi. Zemin düzenleme çalışmalarının ardından yollar yeni parke taşlarıyla kaplanacak. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak adına aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Yenipazar için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Doğu Mahallemizde yol yenileme çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar süresince çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. En kısa sürede yollarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her şey Yenipazar için" ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı ve üstyapı çalışmalarının program dahilinde sürdürüleceğini de kaydetti.

Kaynak: İHA

Belediye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar’da eskiyen yollar modern görünüme kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Kırmızı bültenle aranan 65 şüpheli Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 65 şüpheli Türkiye'ye getirildi
Anlaşıldığı iddia edilmişti Trabzonspor’dan Salah için jet hızında açıklama Anlaşıldığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Salah için jet hızında açıklama
Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba Rakamı gören şaşkına döndü: Dünyanın en yüksek taksimetresi bende galiba
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Türkiye Fransa’ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
07:06
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 08:53:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yenipazar’da eskiyen yollar modern görünüme kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.