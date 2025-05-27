Yenipazar\'da Kadınlar için Sağlıklı Yaşam Merkezi Açıldı

Yenipazar Kent Konseyi Başkanı Elif Meryem Yurdakul Şipal, Kadın Meclis Başkanı, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri, Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni hayata geçirmesi sebebiyle Yenipazar Belediye başkanı Malik Ercan'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Yenipazar Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararın Belediye Meclisinde görüşülmesi sonucu ilçede yaşayan kadınlar için spor alanı oluşturuldu. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın girişimleri neticesinde yapımı biten Yenipazar Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi kadınların hizmetine sunuldu. Bir spor eğitmeni ile ilçede yaşayan kadınlar sağlıklı yaşam için faaliyetlerine devam ediyor. Bu meyanda Yenipazar Kent Konseyi'nin talebini yerine getiren Belediye Başkanı Malik Ercan'a teşekkürlerini iletti.

Yenipazar Kent Konseyi Kasım ayında gerçekleştirilen Yürütme Kurulu Toplantısı'nda kadınların spor yapabilmesi için kararlar alınmıştı. Başkan Ercan'ın gayretleri sonucunda 5 ayda tamamlanan Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete başladı. Merkezde bir spor eğitmeni ile ilçede yaşayan kadınlar faaliyet yapmaya başladı. - AYDIN