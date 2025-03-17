Yenipazar\'da Kamu Hizmetleri Yoğun Başladı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Büyükşehir ve Yenipazar Belediyelerinin ekiplerinin ilçenin dört bir köşesinde çalışma yürüttüğünü belirtti.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi ekiplerinin ilçenin çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti. Başkan Ercan, ilçenin merkezi noktalarından biri olan Yörük Ali Efe Parkı'nda parke taşı döşeme çalışmalarına başlandığını söyleyerek yaz aylarında vatandaşların daha rahat bir şekilde oturup dinlenebilmeleri için yapılan bu düzenlemelerin yakın zamanda tamamlanacağını duyurdu. İlçeyi daha temiz ve güzel bir hale getirmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Ercan, sokaklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Belediye Meydanı'nda kaldırım onarma, çiçek dikimi ve ağaçları kireçleme işlemlerinin de sürdüğünü vurgulayarak bu çalışmalarla ilçenin çevre düzenlemesinin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Başkan Ercan, Alhan Mahallesi'nde tarla ve bahçe yollarının düzeltilip genişletildiğini sözlerine ekleyerek mahallede parke taşı döşeme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti bu çalışmaların Alhan Mahallesi sakinlerinin yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

"Hizmette birlikteyiz"

Son olarak Başkan Malik Ercan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, bu projelerin ilçenin her köşesini daha yaşanabilir hale getireceğine inandığını söyledi. - AYDIN