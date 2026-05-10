Yenipazar'da Kırsal Kalkınma Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenipazar'da Kırsal Kalkınma Toplantısı

Yenipazar\'da Kırsal Kalkınma Toplantısı
10.05.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kırsal kalkınma destek programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme' programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından '17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' programı çerçevesinde, Yenipazar ilçesinde yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda programın kapsamı, başvuru şartları ve sağlanan destek kalemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara, tarımsal üretimin geliştirilmesi, kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin artırılması ve yatırım projelerinin desteklenmesine yönelik süreçler aktarıldı. Programın, bölgedeki üreticiler ve yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğu ifade edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Kırsal kalkınma yatırımlarının artırılması ve üreticilerimizin desteklerden en iyi şekilde yararlanması için bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu programın ilimiz tarımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar'da Kırsal Kalkınma Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 15:09:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yenipazar'da Kırsal Kalkınma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.