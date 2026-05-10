Yenipazar\'da Kırsal Kalkınma Toplantısı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme' programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından '17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' programı çerçevesinde, Yenipazar ilçesinde yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda programın kapsamı, başvuru şartları ve sağlanan destek kalemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara, tarımsal üretimin geliştirilmesi, kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin artırılması ve yatırım projelerinin desteklenmesine yönelik süreçler aktarıldı. Programın, bölgedeki üreticiler ve yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğu ifade edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Kırsal kalkınma yatırımlarının artırılması ve üreticilerimizin desteklerden en iyi şekilde yararlanması için bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu programın ilimiz tarımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK