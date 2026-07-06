Yenipazar\'da halı saha turnuvasına Mahmut Öz\'ün ismi verildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde uzun yıllar beden eğitimi öğretmenliği yapan, Yenipazar Gençlerbirliği Belediyespor'da futbolcu, antrenör ve yönetici olarak görev alan Mahmut Öz'ün adı, Yenipazar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen halı saha turnuvasına verildi.

Kuşadası'nda meydana gelen boğulma olayı sonucu hayatını kaybeden Mahmut Öz'ün anısını yaşatmak amacıyla Yenipazar Belediyesi, başlayacak organizasyonun adını 'Yenipazar Belediyesi Mahmut Öz Halı Saha Turnuvası' olarak güncelledi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yaptığı paylaşımda Mahmut Öz'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan yayımladığı taziye mesajında, "Uzun süredir ilçemizde beden eğitimi öğretmenliği, Yenipazar Gençlerbirliği Belediyespor Kulübü'nde futbolculuk, hocalık ve yöneticilik yapan Mahmut Öz'ü kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. Yenipazar GB Kulübünde birlikte top oynadığım, dersime girerek eğitim hayatıma emek veren Mahmut Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ilçemize başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun hocam" ifadelerini kullandı. - AYDIN