Yenişehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yenişehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Ziyaret Etti

Yenişehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'i Ziyaret Etti

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret ederek ilçenin planlı gelişimi için işbirliği yapacaklarını belirtti.

11.05.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bölgemizin planlı gelişimi için el ele vererek ilçemizi hep birlikte hak ettiği değere kavuşturacağız" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Başkan Bozbey, Ercan Özel'i 31 Mart'ta kazandığı seçim nedeniyle kutlarken başarı dileklerini iletti. Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir'deki çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunan Ercan Özel ile Mustafa Bozbey, ilçede yapılması planlanan projeler hakkında da ortak çalışma noktasında görüş birliğine vardı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Özel, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yenişehir'de yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Eksikler konusunda bilgilendirme yaptık. Bölgemizin planlı gelişimi için el ele vererek ilçemizi hep birlikte hak ettiği değere kavuşturacağız" dedi.

Mart ayında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen yangının ardından, zarar gören Balıbey Çarşısı'nın çatısının onarılmasını isteyen Başkan Ercan Özel, gerekli irtibatları kurarak hızlı çözüm almak adına çalışma başlattı. Başkan Özel, Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte İstiklal Caddesi'nin zarar gören bölümlerini inceledi. Yangın dolayısıyla dükkanları kullanılamaz hale gelen Sefer Üstün ve Onur Sınak, Yenişehir Belediyesi'nin ve Başkan Ercan Özel'in ilk günden beri yanında olduğunu, tadilat aşamasında da destek olunduğunu dile getirerek teşekkürlerini iletti. Başkan Ercan Özel, kısa zaman içerisinde İstiklal Caddesi'nin zarar gören çatısının da yenileneceğini söyledi.

İstiklal Caddesi'nin çatısı onarılacak

Başkan Ercan Özel, "Mart ayında İstiklal Caddesi'nde bir dükkanda başlayan yangın, önce yanındaki dükkana sonra da çarşımızın çatısına sıçramıştı. Yangında zarar gören çatının kısa süre içerisinde onarılarak tekrar çarşı esnafımıza hizmet vermesi adına girişimlerimizi tamamladık. Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle çarşımızda incelemelerde bulunduk. En kısa zamanda İstiklal Caddesi'nin zarar gören çatısı onarılarak halkımızın hizmetine kazandırılacaktır" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Ercan Özel, Yenişehir, Bursa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:34:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement