Yenişehir Belediye Meclis Toplantıları Artık Canlı Yayınlanacak - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Meclis Toplantıları Artık Canlı Yayınlanacak

Yenişehir Belediye Meclis Toplantıları Artık Canlı Yayınlanacak

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Belediye Meclis Toplantılarının canlı yayınlanacağını duyurdu. Meclis'te konuşulanlar ve alınan kararlar halk tarafından takip edilebilecek. Ayrıca, toplantıda sokak hayvanları sorunu ve diğer projeler hakkında bilgi verildi.

03.05.2024 18:29  Güncelleme: 18:32
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, daha önce defalarca önermelerine rağmen, canlı yayın yapılmayan Belediye Meclis Toplantılarının artık canlı yayınlanacağını belirterek, "Meclis'te konuşulanlar, alınan kararlar anbean halkımız tarafından takip edilecek. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı her noktada sürdüreceğiz" dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nı Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleştirdi. Yenişehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından ilk defa canlı yayınlanan Belediye Meclis Toplantısı, tüm meclis üyelerinin eksiksiz katılımıyla başladı. Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Geçmiş dönemde de Belediye Meclisi'nin canlı yayınlanması konusunda taleplerimiz olmuştu. ve seçimden önce Belediye Meclisi'nin canlı yayınlanması konusunda halkımıza söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü tutuyoruz. Meclis'te konuşulanlar, alınan kararlar anbean halkımız tarafından takip edilecek. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı her noktada sürdüreceğiz" dedi.

"Sokak hayvanları sorunu ortak akılla çözülecek"

Toplantı öncesinde ilçemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, son aylarda Yenişehir halkının sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetlerinin arttığını hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde, hayvanseverler, Yenişehir Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği ile hayvan barınağı konusunda daha önce görev yapmış uzmanlarla bir araya geldiklerini anlatan Ercan Özel, "İlk defa böyle bir toplantı düzenlendi. Aslında ortak akıl bu şekilde çalışıyor. Bu sorunun nasıl daha hızlı çözülebileceği konusunda görüş alışverişi yaptık. Daha önceki yönetimin hayvan barınağı için belirlediği yer okul yanı olduğu için yasaya ve mevzuata aykırıydı. Bu nedenle yeni bir alan çalışması yapılması gerekiyordu. Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı çok kapsamlı bir proje olduğu için hızlı hareket edemeyeceğimizi düşünerek, öncesinde geçici bir barınma merkezi yapmamız gerektiğine kanaat getirdik. Mayıs ayı içerisinde geçici barınma merkezi için çalışıp, projemizi hemen başlatacağız ve kısa zaman içerisinde de bitireceğiz. Hemen ardından da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı projemizin teknik çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Her yıl Yenişehir'e gelerek çiftçinin mahsulünü toplamasında yardımcı olan mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı bölge ilgili çalışmaları da anlatan Başkan Ercan Özel, "Yenişehir Kaymakamlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Şu anda engebeli araziyi düzeltiliyoruz. Geçen yıllardan farklı olarak çocuk oyun parkları yapmayı planlıyoruz. Bölgeyi güvenlik altına alıyoruz. Kent estetiğini bozmamak adına da çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışmalarımızdan dolayı bizleri tebrik etti" ifadelerini kullandı.

"Mali tablomuzu her yıl yayınlayacağız"

Yenişehir Belediyesi'nin borç yükü hakkında da belediye meclisini bilgilendiren Başkan Ercan Özel, "Şeffaf belediyecilik kapsamında aldığımız belediyenin borçlarını ve yükümlülüklerini söyleyeceğimizi ifade etmiştik. Borç tablosunu sadece bir seferlik yapmadık. Hesap verebilirlik adına, mali tablomuzu her yıl yayınlayacağız. Bu borç tablosu, belediyemizin görevli mali işler müdürleri, yeminli mali müşavirlerle birlikte yaptığı tespitleri içeriyor. Ciddi bir borç yükü altına girilmiş ve çok ciddi israflar yapılmış. Bizler sorumluluk altındayız. İlçemizde artık güzel şeyleri konuşma vakti geldi" diye konuştu.

Yenişehir'de yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve Yenişehir'de hayatını kaybeden Muzaffer Armağan'ın isminin ikamet ettiği adres olan Kurtuluş Mahallesi, Demir Sokak'a verilmesini talep eden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Zeynep Beste Sönmez'e cevap veren Belediye Başkanı Ercan Özel, Muzaffer Armağan'ın kendisinin de öğretmeni olduğunu hatırlatarak, "Muzaffer Öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalığının son günlerinde kendisini ziyaret etmiş ve hayır duasını almıştım. Bu talep için teşekkür ederim" dedi. Özel, talebin olumlu şekilde değerlendirilmesi için ilgili komisyona havalesini önerdi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Yenişehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Belediye'nin sahibi ve ortağı bulunduğu şirketlerin olağan ve olağan üstü genel kurullarında Yenişehir Belediyesi'ni temsil etmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi" ile ilgili önerge MHP ve CHP'nin red oyuna karşılık İYİ Parti ve AK Parti'nin kabul oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Diğer gündem maddeleri ise oy birliğiyle kabul edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Meclis Toplantıları Artık Canlı Yayınlanacak - Son Dakika

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