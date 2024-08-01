Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı Ruhsat Aldı - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı Ruhsat Aldı

Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı Ruhsat Aldı

Yıllardır kaçak olarak işletilen Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ruhsat alarak, yasal statü kazandı. Belediye Başkanı Ercan Özel, pazarın düzenli ve kaliteli hizmet vereceğini belirtti.

01.08.2024 09:24  Güncelleme: 09:26
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Yıllardır kaçak olarak işletilen Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ruhsat alarak, yasal statü kazandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in, seçim vaatlerinden biri olan Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın ruhsat sorunu çözüldü. Yıllardır, uygun olmayan şartlarda ve kaçak olarak işletilen Canlı Hayvan Pazarı'nda göreve gelir gelmez çalışma başlatan Başkan Ercan Özel, gerekli alt yapıyı tamamladıklarını duyurdu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ruhsat aldıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, "Bugün ilçemizde yıllardır süregelen bir sorunun daha çözümünü sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'Kapanma tehlikesi vardı'

Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nın kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Başkan Ercan Özel, "Göreve başladığımız ilk hafta, tarım ve orman bakanlığı yetkilileri bizleri ziyaret ederek yıllardan bu yana gerekli uyarıları yaptıklarını, hayvan pazarının ruhsatının alınması gerektiğini, aksi takdirde kapatılacağını ve cezai yaptırımlar uygulanacağını ifade ettiler. Bu önemli uyarının ardından, ilçemizde faaliyet gösteren hayvan pazarının kapatılmaması ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için eksiklikleri hızla tespit ederek gerekli düzenlemeleri özenle gerçekleştirdik ve nihayetinde hayvan pazarımızın ruhsatını aldık" diye konuştu.

Düzenli ve kaliteli hizmet

Tarım ve Orman İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte koordineli çalıştıklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, "Hayvan pazarımızın ruhsatını almış olmak, sadece yasal bir zorunluluğu yerine getirmek değil, aynı zamanda pazarımızın daha düzenli ve kaliteli hizmet vermesi adına atılmış büyük bir adımdır. Bundan böyle, hayvan pazarımızda yapılan her işlem ve faaliyet, yasal zeminde ve halkımızın menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

'Hastalık riski kalmayacak'

Başkan Ercan Özel, konuşmasına şöyle devam etti: "Her hafta salı günleri kurulan hayvan pazarında, ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri ile veteriner hekimlerimiz hazır bulunacaklardır. Ayrıca hastalık riski taşıyan hayvanlar için de karantina alanı oluşturulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda salgın ve parazitler nedeniyle hastalıkların yayılması engellenecek. Satış yerinin atık ve artıklarının toplum sağlığına zarar vermesinin önüne geçilecek. Bunun yanı sıra Kaçak ve hasta hayvanların girişine de izin verilmeyecek. İlçe tarım müdürlüğümüz küpeleme, pasaport ve sağlık raporlarıyla ilgili sürecin hızlandırılmasıyla ilgili her türlü desteği verecektir."

Destek için teşekkür

Başkan Ercan Özel, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu ruhsatlandırma çalışmasıyla birlikte uzun yıllardır ilçemizde kaçak olarak hizmet veren ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı hayvan pazarımızın hem kapanmasını önledik hem de uygun şartlarda hijyenik ortamda sağlıklı ve kaliteli olarak hizmet vermesini sağladık. Emeği geçen ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkililerimize, Yenişehir Celepler Derneğimize, Belediye çalışanlarımıza, hayvancı esnafımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ercan Özel'e teşekkür

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de Canlı Hayvan Pazarı'nın ruhsatlandırılması konusunda Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizde Salı günleri faaliyet gösterecek olan Canlı Hayvan Pazarının, yapılan düzenlemeler ve incelemeler sonucunda "Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" şartlarını taşıdığı tespit edilmiştir. Pazarın ruhsatlandırma işlemi Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu sayede hayvanların uygun teknik, sağlık ve hijyenik şartlara sahip bir ortamda alım-satımları gerçekleştirilebilecek, salgın ve paraziter hastalıkların yayılması engellenebilecek, satış yerinin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önüne geçilebilecektir. Canlı Hayvan Pazarının İlçemize, ilimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını dileriz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı Ruhsat Aldı - Son Dakika

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