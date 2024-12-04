Yenişehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Nakdi Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Nakdi Destek Sağlıyor

Yenişehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Nakdi Destek Sağlıyor

Yenişehir Belediyesi, 'Yenişehir Halk Kart' uygulaması ile kasım ayı nakdi desteklerini ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırdı. Bu ay bin 229 aile, kartları sayesinde yerel esnaftan alışveriş yapabilecek.

04.12.2024 12:46  Güncelleme: 12:47
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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı 'Yenişehir Halk Kart'ın kasım ayı tutarları ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, 'Yenişehir Halk Kart' ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı 'Yenişehir Halk Kart'ın aylık tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği uygulamadan bu ay bin 229 aile yararlandı.

Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Nakdi Destek Sağlıyor - Son Dakika

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