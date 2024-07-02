Yenişehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Su Arazözü Tahsis Etti

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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kırsal mahallelere bahçe sulamada, yangınlarda ve su sıkıntısı yaşanması halinde kullanılmak üzere 5 adet galvanizli su arazözü tahsis ettiklerini söyledi.

Yenişehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısının Birleşimi, Başkan Özyiğit başkanlığında yapıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste konuşan Özyiğit, kırsal mahallelerde yaşanabilecek su sıkıntısını gidermek ve yangın önlemlerini artırmak amacıyla önemli bir adım attıklarını ifade etti. Özyiğit, kırsal mahallelere 5 adet 3 tonluk galvanizli su arazözü tahsis ettiklerini açıkladı. Kırsal bölgelerdeki bahçe sulama ihtiyacını karşılamak ve yangın durumlarında hızlı müdahale imkanı sağlamak amacıyla yapılan tahsisin, bölge halkı tarafından olumlu karşılandığını dile getiren Abdullah Özyiğit, arazözlerin su sıkıntısı yaşanan dönemlerde de aktif olarak kullanılacağı kaydetti.

"Emekli evini önümüzdeki ay hizmete açacağız"

Emekliler Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Özyiğit, Güven Park'ta inşa ettikleri emekli evini hizmete açacaklarını belirtti. Özyiğit, şöyle devam etti: "Yıllarca çalışan, emek veren, alın teriyle ülkemizin kalkınması için mücadele eden emeklilerimize saygılarımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Ancak emeklilerimiz ne yazık ki çok zor zamanlar geçiriyor. Her sıkıntıda ilk fedakarlık önce emeklilerden bekleniyor. Emeklilerimize reva görülenleri reddediyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak emeklilerimize yönelik çalışmalarımız var. Yenileme çalışmalarını tamamladığımız Güven Park'ta inşa ettiğimiz emekli evini önümüzdeki ay hizmete açacağız."

Kabotaj Kanunu'nun 98'inci yılı ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Özyiğit, Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen olayda hayatını kaybedenleri de andı. - MERSİN