Yenişehir Belediyesi\'nde İşçi Maaşları Yükseltildi

Bursa'da Yenişehir Belediyesi'nde çalışan en düşük işçi maaşı 33 bin 691 liraya yükseltildi. İşçilerin omuzlarda taşıdığı Belediye Başkanı Davut Aydın, "İlçemin her köşesinde, her eserinde emeği ve alın teri olan mesai arkadaşlarımı enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Davut Aydın, Yenişehir'de Cumhur ittifakından yeniden başkan adayı gösterildi.
Yenişehir Belediyesi'nde yaklaşık 200 işçiyi kapsayan ek iş sözleşme protokolü, Başkan Davut Aydın, HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile Mahalli İdareler ve İşverenleri Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz tarafından imza edildi. İşçilere aileleriyle birlikte verilen akşam yemeği sonrası imza edilen protokol töreninde AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ve MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren ile belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. İmzalar atılmadan önce bir konuşma yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Yenişehir'in her köşesinde ve her eserinde işçinin emeği, alın teri ve akıl teri olduğunu belirtti. Yavuz, "60 bine yakın nüfuslu Yenişehir'imizin 7'den 70'e tüm vatandaşlarına, en güzel hizmeti sunan, her ihtiyaçlarında yanlarında olan başkanımız Sayın Davut Aydın'ın biz de her altı ayda bir usanmadan, utanmadan kapısını çaldık. 'Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır' diyerek her altı ayda bir taleplerimize karşılık vererek bizleri, artan kur ve yüksek enflasyon karşısında korudu. Bir önceki ek protokolümüzde bizlere verdiği 4 bin lirayı, yılbaşında 8 bin liraya çıkartma sözü vermişti. Buradan başkanımıza bu sözünü hatırlatıyorum. Davut Başkan'ımızın sözü yarına kalır ama asla yarım kalmaz. Başkanımıza bu konuda güveniyoruz" dedi.
İşçiyi en iyi ben anlarım
MİS Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz de Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın her zaman mesai arkadaşlarının yanında olduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde ek protokol imza edilen Etimesgut Belediyesi'nde belediye başkanımız zam oranını açıkladığında salon yıkılmıştı. Bu akşam Sayın Davut Aydın'dan da işçiyi mutlu edecek benzer bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu.
Alkışlar arasında kürsüye gelen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da dünyanın var olduğu günden bugüne her alanda, her gelişmede, her ilerlemede insan emeği ve alın teri olduğunu hatırlattı. Bu yüzden emeğin değerini ölçmenin mümkün olmadığını dile getiren Başkan Aydın, "Mesai arkadaşlarımı, emek ve akıttıkları alın terinin karşılığını almak konusunda en iyi ben anlarım. Çünkü ben de çalışma hayatına Yenişehir Belediyesi'nde işçi olarak başlayan bir kardeşinizim" dedi.
Başkan omuzlara alındı
"İlçemin her köşesinde, her eserinde emeği olan mesai arkadaşlarımı enflasyon karşısında bugüne kadar ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyen Başkan Davut Aydın, işçisine 8 bin değil, 15 bin lira seyyanen zam yaptıklarını, böylelikle en düşük işçi maaşının 33 bin 691 liraya yükseltildiğini açıklayınca, salonda büyük sevinç ve coşku yaşandı. İşçilerin aileleriyle birlikte dakikalarca ayakta alkışladığı Başkan Davut Aydın'ın ardından yeniden kürsüye gelen Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, "Bugün burada emek ve alın terimize sahip çıkan, bizlere bu sevinci yaşatan, yüksek kira fiyatlarına, çarşıda pazardaki yangına duyarsız kalmayarak, 'Benim çalışanım evine boynu bükük gitmesin, benim çalışanım ailesinin ve çocuklarının karşısında başı öne eğilmesin, benim işçimin yüzü gülerse Yenişehir halkının yüzü güler, benim işçim huzurlu ve mutlu olursa Yenişehir huzurlu ve mutlu olur' diyen Belediye Başkanı Davut Aydın'a sendikam ve üyelerim adına teşekkür ederim. Selam olsun emeğe ve emekçiye hak ettiği değeri verenlere. Selam olsun, işçinin ve emekçinin yüzünü güldürenlere. Selam olsun, sözünde duranlara yeni döneme, Davut Aydın ile hep birlikte haydi Bismillah" şeklinde konuştu.
Ek protokolün imza edilmesinin ardından Başkan Davut Aydın'ı omuzlarına alan belediye işçilerinin sevinçleri fotoğraf karelerine yansıdı. - BURSA
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