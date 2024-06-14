Yenişehir Belediyesi ve Türk Yerel Hizmetler Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediye bünyesinde çalışan memurlar için Türk Yerel Hizmetler Sendikası Bursa Şubesi ile Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak sözleşmeye göre, sosyal denge tazminatı oranının en üst limit olan yüzde 120 olarak belirlendiği açıklandı.

Yenişehir Belediyesi ile Türk Yerel Hizmetler Sendikası arasında memurları ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. 31 Mart 2024'te süresi biten sözleşme 1 Nisan tarihinden geçerli olacak şekilde düzenlendi. Belediye Başkanımız Ercan Özel, belediye personeline müjdeyi vererek, sosyal denge tazminatı oranının en üst limitten yüzde 120 olarak belirlediklerini ifade etti. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, "Bu anlaşma, Yenişehir Belediyesi'nde çalışan devlet memurlarının mali ve sosyal haklarının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başkan Ercan Özel, "Yenişehir Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini üzmeden, sosyal dengeyi de koruyarak, ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA