Yenişehir Belediyespor\'a yeni yönetim

26.02.2026 10:17  Güncelleme: 10:18
Yenişehir Belediyespor, futbol ve voleyboldaki başarısının ardından yeni yönetim kurulunu açıkladı. Başkan Koray Aydın, geçmiş dönem yöneticilere teşekkür ederek, başarı hedeflerini sürdüreceklerini ifade etti.

Futbolda ve voleybolda başarılı bir sezon geçiren Yenişehir Belediyespor'da yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu.

Voleybolda birinci lig finallerine kalarak adını tarihe yazdıran Yenisehir Belediyespor futbolda da play-offlara katılarak Bal ligine çıkmak istiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediyespor başkanı Koray Aydın, "Öncelikle kulübümüz kurulduğu günden itibaren büyük emek ve hizmetler harcayan geçmiş dönem başkanlarımıza yöneticilerimize belediye başkanlarımıza şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Futbolda ve voleybolda başarılı grafiğimiz devam ediyor. Yaptığımız genel kurulumuzda yeni yönetim kurulumuzu belirledik. Hepsi birbirinden değerli hepsi Yenişehir aşığı bir ekip ile başarı grafiğini daha ileriye taşımak taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışmalarımız dün olduğu gibi bugün de artarak devam edecektir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Koray Aydın, Yenişehir, Futbol, Yerel, Son Dakika

