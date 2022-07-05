Yenişehir'de manevi eğitim seferberliği başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün ortak hayata geçirdiği "Manevi Eğitim" projesi seminerleri, özel gereksinimli bireylere, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik olarak başladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci'nin talimatları ile uygulanmasına başlanan "Manevi Eğitim" projesi belediyeye bağlı merkezlerdeki özel gereksinimli bireylere, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik olarak yürütülüyor. "Manevi Eğitim" projesi seminerlerinin sunumunu gerçekleştiren Yenişehir Belediyesi Özel Kalem Müdüresi Ruken Canbey, "İnsanların yaşamlarını daha da kolaylaştırmak, hayata, dünyaya ve çevrelerine bakış açılarını iyileştirmek adına Belediye Başkanımız Murat Beşikci'nin talimatları ile manevi eğitim seminerlerine başladık. Eğitimlerimizi belediyemize bağlı İkinci Bahar Millet Kıraathaneleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri ve Aile Destek Merkezlerimizde yürütmekteyiz. Günümüzde bazı insanların hayat şartlarının iyileşmesi ile her türlü maddi imkana ulaşmasına rağmen ya da bazı insanların yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle mutsuzluk, huzursuzluk ve depresyon halleri oldukça artmıştır. Özellikle gençler arasında bu durumların iyice yaygınlaştığını görmekteyiz. Bu durumun önüne geçebilmek için manevi dünyamızı beslememiz gerekmektedir. Bizler de seminer verdiğimiz bütün merkezlerimizde vatandaşlarımızı manevi olarak bilinçlendirmeye ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle bir çalışmaya öncülük eden Başkanımız Murat Beşikci'ye şükranlarımı sunuyorum ve vatandaşlarımız adına da çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR