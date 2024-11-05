Yenişehir'de Metin Sakarya Anısına Doğa Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Yenişehir'de Metin Sakarya Anısına Doğa Kampı Düzenlendi

Yenişehir\'de Metin Sakarya Anısına Doğa Kampı Düzenlendi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in önderliğinde Günece Kaynaklar mevkiinde düzenlenen kamp etkinliğinde doğaseverler bir araya geldi. Başkan Özel, Yenişehir'in doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

05.11.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in önderliğinde Günece Kaynaklar mevkiinde Metin Sakarya anısına kamp etkinliği düzenlendi. İstanbul, Bursa ve Yalova'dan doğaseverlerin katıldığı kamp etkinliğinin ardından konuşan Başkan Ercan Özel, "Tarım kenti Yenişehir artık tarih ve doğa turizmiyle de anılacak" dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından Günece Kaynaklar mevkiinde kamp etkinliği düzenlendi. Metin Sakarya anısına Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in önderliğinde düzenlenen kapma, dağcılık kulüpleri ve derneklerinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli'nden de doğaseverler katıldı. Kamp Ateşi'nin yakılmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Metin Sakarya'nın adına hazırlanan sinevizyon gösterisiyle devam etti. Sabahın ilk saatlerine kadar, kamp ateşinin etrafında bulunan doğaseverler, güzel vakit geçirdiler. Sabah saatlerinde doğa yürüyüşünün ardından, Yarhisar Şelalesi, Nilüfer Hatun Hamamı ve Orhan Gazi Camii ziyaret edildikten sonra Metin Sakarya'nın Çiçeközü Mahallesi'nde bulunan mezarı ziyaret edildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir'e dağcılık organizasyonlarını getiren, birçok doğal güzelliği ön plana çıkaran, dağcılık ve doğayı sevdiren, Eylül ayının başında hayatını kaybeden Metin Sakarya ağabeyimizin anısına böyle güzel bir etkinlik yapmak istedik. Metin ağabey, bizim için önemli bir değerdi. Biz de bugün onu burada andık. Kendisini hatırladık, sevdiği şarkıları dinledik" dedi.

Yenişehir'de, doğa ve tarih turizmine dikkat çeken Başkan Ercan Özel, "Yenişehir çok güzel bir doğal zenginliğe sahip. Aynı zamanda tarih kenti. Ancak, bu şehirde tarihi yapılar geri planda kalmış, keşfedilen doğal güzellikler ise tanıtılamamış. Şimdi bizler hem tarihin yapıları ve hikayelerini ön plana çıkaracağız hem de Yenişehir'in doğal güzelliklerini ortaya çıkaracağız. Tarım kenti olan Yenişehir, artık turizmiyle de anılır olacak. Bu nedenle bu tarz etkinlikleri devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir'de Metin Sakarya Anısına Doğa Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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