Yenişehir'de zabıtadan Ramazan mesaisi: 65 iş yeri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenişehir'de zabıtadan Ramazan mesaisi: 65 iş yeri denetlendi

Yenişehir\'de zabıtadan Ramazan mesaisi: 65 iş yeri denetlendi
04.03.2026 13:30  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayıyla birlikte gıda denetimlerini artırarak, ilçe genelinde 65 iş yerini denetledi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, 13 günde 24 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün talimatlarıyla, Ramazan ayıyla birlikte ilçe genelinde gıda denetimlerini arttırıldı. Fırınlardan, bakkallara ve zincir marketlere kadar her noktayı inceleyen ekipler, raflarda son kullanma tarihi 1 yıl geçmiş ürünler tespit etti.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların sağlıklı, uygun fiyatlı ve güvenilir gıdaya ulaşması için ilçe genelindeki denetimlerini arttırdı. Ramazan ayında harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle fırınlar, pastaneler, bakkallar, zincir marketler, kuru yemişçiler ve şarküterilerde kapsamlı incelemelerde bulunuyor. Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan geçirmesini hedefleyen ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

13 günde 24 iş yerine cezai işlem uygulandı

Üretim alanlarının temizliği ve personelin hijyen kurallarına uygunluğu, raftaki fiyat ile kasa fiyatının uyumu ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi, bakkal ve marketlerdeki gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin kontrolü, pide ve ekmeklerin belirlenen standartlara göre tartılması gibi birçok kalem denetlemeye tabi tutulurken, ramazanın başlangıcından itibaren bugüne kadar, toplamda 65 adet iş yeri denetlendi, binlerce ürün kontrol edilirken, sadece 13 günde 24 iş yerine cezai işlem uygulanmak zorunda kalındı.

Belediyemizin önceliği vatandaşlarımızın sağlığı

Yenişehir Belediyesi yetkilileri, önceliklerinin hemşehrilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması olduğunu vurgulayarak denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kontrollerde bazı iş yerlerinin raflarında son kullanma tarihi bir yıl geçmiş halk sağlığını tehdit eden ürünlerin dahi tespit edildiği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Yenişehir, Belediye, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir'de zabıtadan Ramazan mesaisi: 65 iş yeri denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
DEM Parti’nin adı değişiyor Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı DEM Parti'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı
Netanyahu, Trump’ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi
Okan Buruk, Juventus’ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray’a gelir misin Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?
İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM’den uyarı geldi İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi

13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 14:04:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Yenişehir'de zabıtadan Ramazan mesaisi: 65 iş yeri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.