Yenişehir'i 4 ayda 28 bin yolcu kullandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yenişehir'i 4 ayda 28 bin yolcu kullandı

13.05.2022 09:39
Yenişehir'i 4 ayda 28 bin yolcu kullandı

Yenişehir Havalimanı'nı 4 ayda 27 bin 596 yolcu kullandı.

Yenişehir Havalimanı'nı 4 ayda 27 bin 596 yolcu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Bursa Yenişehir Havalimanı'nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 6 bin 306 oldu. Nisan ayında, Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1.794, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 1.799'a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplamda 54 ton oldu.

Öte yandan 4 aylık (Ocak-nisan) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanı'nda yolcu trafiği 28 bin 596, uçak trafiği 4.729, yük trafiği ise (kargo+posta+bagaj) 280 ton olarak gerçekleşti. - BURSA

YORUMLAR
500
Kapadokya'dan 40 bin yolcu uçtu Kapadokya'dan 40 bin yolcu uçtu Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı

Bursa Yenişehir, Yenişehir, Nisan, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenişehir'i 4 ayda 28 bin yolcu kullandı - Son Dakika


Son Dakika
09:33 "Sütyen takmıyor" sözleri büyük tepki çekmişti! Ahlak bekçiliği yapan Ahmet Çakar, tecavüz ve fuhuştan yargılanan Adnan Oktar'ın kanalından çıktı!
09:27 ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı
09:26 Zafer Partisi mültecilerin geleceğini halka soracak! Kent meydanlarına referandum sandıkları koyacaklar: Gitsinler mi, kalsınlar mı?
09:23 İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti
09:11 Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?
06:24 İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara izin yolda
09:03 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?
08:56 Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim de onayım da vardı, gördüğü ilgiden çok memnunum
08:52 Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!
08:52 Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 09:45:58. #1.11#
SON DAKİKA: Yenişehir'i 4 ayda 28 bin yolcu kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement