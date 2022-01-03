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Yenişehir modern pazarına kavuşuyor - Son Dakika

Yenişehir modern pazarına kavuşuyor

03.01.2022 10:32
Yenişehir modern pazarına kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir'e kazandıracağı, bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve dükkan bulunan pazar yeri, otopark ve sosyal yaşam alanı projesinde inşaat hızla ilerliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir'e kazandıracağı, bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve dükkan bulunan pazar yeri, otopark ve sosyal yaşam alanı projesinde inşaat hızla ilerliyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Kestel ve Gürsu ilçelerine kazandırılan kapalı pazar alanı ve otopark projelerinin bir benzeri Yenişehir ilçesinde hayata geçiriliyor. İlçenin farklı sokaklarına yayılan semt pazarlarının tek çatı altında toplanması, daha düzenli, çağdaş ve denetlenebilir yapıya kavuşturulması için tasarlanan projede, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'lere ulaştı. Çayır Mahallesi'nde toplam 7 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin 6 bin 200 metrekare alanlı zemin katında, 328 tezgahtan oluşan pazar alanı, zabıta noktası ve bir dükkan bulunacak. Zemin kat ayrıca, 154 araç kapasiteli otopark olarak da ilçe halkına hizmet verecek. Projenin birinci katında ise düğün salonu ve idari birimler yer alacak. Kaba inşaatı biten hizmet binasında ince imalatlar da tamamlanma aşamasına geldi. Pazar alanının çelik imalatlarının yüzde 70'i yapılırken, projenin mayıs ayı içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Sağlıklı ortamda alışveriş

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve halkın beklentilerini sürekli ön planda tuttuklarını belirterek, kapalı pazar alanı ile otopark projesinin Yenişehirlilerin önemli talebi olduğunu hatırlattı. Sokak aralarına kurulan semt pazarlarının 'sağlık ve denetleme sorununun yanında' ilçe trafiğine olumsuz etkiler yaptığını belirten Başkan Aktaş, "Bu proje ile halkımız pazar alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkanı bulacak. Aynı zamanda otopark olarak hizmet verecek proje ile ilçe merkezinde parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığı ortadan kalkmış olacak. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Projemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Yenişehir modern pazarına kavuşuyor
Yenişehir modern pazarına kavuşuyor
Yenişehir modern pazarına kavuşuyor

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Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Hisarcık, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenişehir modern pazarına kavuşuyor - Son Dakika


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