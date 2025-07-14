Yenişehir, Turizm Kenti Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika
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Yenişehir, Turizm Kenti Olma Yolunda İlerliyor

Yenişehir, Turizm Kenti Olma Yolunda İlerliyor
14.07.2025 17:06  Güncelleme: 17:08
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, şehrin turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Tarih ve doğal güzelliklerle dolu Yenişehir'in, Osmanlı'nın ilk başkenti olduğunu vurguladı ve tarihi yerlerin tanıtımını yaptı.

Yenişehir'e turizm kenti kimliği kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tarihin doğal güzelliklerle buluştuğu Yenişehir'in, turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik ve üyelerini düzenlenen programla Yenişehir'de ağırladı. Sinanpaşa Külliyesi'nde, Bursa Turist Rehberleri Odası üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ercan Özel, Yenişehir'in Osmanlı'nın ilk başkenti olduğuna vurgu yaptı.

Tarım kenti olarak bilinen Yenişehir'in aynı zamanda turizm kimliği olduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, "Her bir sokağı her bir adımında tarih var. Aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir doğal güzellikleri var. Yaptığımız çalışmalarla turizmi canlandıracağız. Hedefimiz, tarım kenti kimliğimizin yanına bir turizm kenti kimliğimizi de eklemek" dedi.

Rehberlere tarihi tur

Başkan Ercan Özel, Bursa Turist Rehberler Odası üyelerine, Yenişehir Osmanlı Evleri, Eski Yenişehir Doğumhanesi, Ulucami, Saat Kulesi, Tarihi Belediye Binası, Çınarlı Cami, Süleymanpaşa Türbesi, Balibey Cami ve Türbesi, Kumluk Cami, Pustinpuş Baba Zaviyesi, Orhan Gazi Cami, Nilüfer Hatun Çeşmesi, Orhan Gazi Hamamı ile Müstecip Onabaşı'nın Orhaniye Mahallesi'ndeki mezarı ve Koyunhisar Mahallesi'ndeki Aydoğdu Bey Türbesi'ni gezdirerek rehberlik etti.

Yarhisar Mahallesi'nde, Güneşin Kadınları Kooperatifi ile Yenişehir Belediyesi'nin ortak hazırladığı ve Avrupa Birliği'nden 103 bin Euro hibe almaya hak kazanan projeyi ziyaret eden turist rehberleri, hem projeye hem de bölgeye hayran kaldı. Agro ve eko turizm çalışmalarını yerinde inceleyen turist rehberleri, Yenişehir'e daha fazla önem vereceklerini vurguladı.

"Turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkaracağız"

Program sonrası açıklama yapan Başkan Ercan Özel, "Yenişehir'imizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde tanıttık. Agro turizm, eko turizm ve tarih turizmine yönelik projelerimiz hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Tarihin doğal güzelliklerle buluştuğu şehrimizdeki, turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tarım kenti olan şehrimizin aynı zamanda Turizm Kenti olması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İlçemizin turizm potansiyelini harekete geçirecek iş birlikleri açısından verimli bir buluşma oldu.

Bursa Turist Rehberler Odası Başkanı Tansu Erçevik ve üyelerine düzenlediğimiz programa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu buluşmanın önümüzdeki günlerde Yenişehir'e olumlu yönde katkısı olacağına olan inancım tam" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir, Turizm Kenti Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika

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