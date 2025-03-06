Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Konyaaltı'nda Gerçekleşecek - Son Dakika
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Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Konyaaltı'nda Gerçekleşecek

Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Konyaaltı\'nda Gerçekleşecek

Konyaaltı Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı', dezavantajlı grupların ihtiyaçları doğrultusunda kapsayıcı hizmet politikaları geliştirmeyi amaçlıyor.

06.03.2025 15:07  Güncelleme: 15:13
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Konyaaltı Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıkları kapsamında 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı' gerçekleştirilecek. Çalıştay, tüm dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik daha kapsayıcı hizmet politikaları yürütmek adına yapılacak.

Konyaaltı Belediyesi, toplumsal eşitlik ve adil hizmet anlayışını güçlendirmek amacıyla başlattığı 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı düzenleyecek. Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle, 10-11 Mart tarihlerinde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek çalıştay, farklı kesimlerin paydaşlarını bir araya getirerek yerel eşitlik politikalarını şekillendirecek. Çalıştayda, yerel dinamiklerin geri bildirimleri ve çözüm önerileri değerlendirilecek. Çalıştay, dezavantajlı grupların desteklenmesine yönelik somut adımlar atılmasına da katkı sunulacak.

Öneriler konuşulacak

2 gün sürecek çalıştayda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Sağlık-Bakım Hizmetleri, Ekonomik Güçlenme-İstihdam, Erişilebilirlik- Engellilik, Eğitim Yaşam Boyu Öğrenme, Afet Krizi, Göç- Ayrımcılık gibi önemli başlıklar ele alınacak. Çalıştay kapsamında, yerel dinamiklerin geri bildirimleri ve çözüm önerileri de masaya yatırılacak.

CEMR protokolünün önemi

Avrupa'da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmalarını sağlayan 'CEMR Protokolü'nü Antalya'da imzalayan 3'üncü belediye olan Konyaaltı Belediyesi protokol gereği yapacağı çalıştay ile yerel yönetimlerin kadın-erkek eşitliği için somut adımlar atılmasını da sağlayacak. Ayrıca çalıştay ile Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı imzasının ardından hedef planları ortak akılla gerçekleştirilmiş olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Konyaaltı'nda Gerçekleşecek - Son Dakika

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