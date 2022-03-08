Yerel gazeteden kadınlara özel baskı - Son Dakika
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Yerel gazeteden kadınlara özel baskı

08.03.2022 10:31
Yerel gazeteden kadınlara özel baskı

Gaziantep Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel hazırlanan baskı ile yayımlandıGaziantep'te yerel Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel sayfa tasarımı yaptı.

Gaziantep Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel hazırlanan baskı ile yayımlandı

Gaziantep'te yerel Hakimiyet Gazetesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel sayfa tasarımı yaptı. Gazete kadınlara özel baskı ile okuyucuların karşısına çıktı. Gazetede şehirde kadın belediye başkanı, milletvekili, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile emek noktasında faaliyet gösteren kadınları haberleştirildi.

Gazetenin kadınlar günü özel baskısı ise okuyucuların büyük beğenisini topladı. - GAZİANTEP

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Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Gaziantep, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yerel gazeteden kadınlara özel baskı - Son Dakika


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