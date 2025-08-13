Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tanıtıldı

13.08.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yatırım teşvik sistemiyle İstanbul'da 4 öncelikli alan belirlendi, başvurular 30 Eylül'e kadar.

Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kalkınma ajanslarının iş birliğinde yürütülen 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' teşvik sistemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hayata geçirilen yeni teşvik sistemi kapsamında, İstanbul'da her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlenirken başvurular 1 Ağustos'ta başladı ve 30 Eylül'de son bulacak.

9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Türkiye'de yatırım teşvik sisteminde kapsamlı değişikliklere gidildi. Yeni sistem kapsamında, bölgelerin sektörel önceliklerini dikkate alarak kalkınmayı hızlandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kalkınma ajansları iş birliğinde Yerel Kalkınma Hamlesi Programı hayata geçirildi.

Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kalkınma ajanslarının iş birliğinde yürütülen 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' teşvik sistemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sanayi Odası'nda yapılan ve sistemin değerlendirildiği, uygulamaya dair esasların konuşulduğu toplantıya İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, yatırımcı adayları ve bazı uzmanlar katıldı. Hayata geçirilen yeni teşvik sistemi kapsamında, İstanbul'da her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlenirken başvurular 1 Ağustos'ta başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde son bulacak. Ayrıca yatırımcılar https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr/ adresinden başvuru yapabilecek.

"Yatırım teşvik sistemi sil baştan yapıldı, yenilendi"

Toplantıda açıklamalarda bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, geçtiğimiz mayıs ayı sonunda 9903 sayılı bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlandığını ve bu karara göre yatırım teşvik sistemi sil baştan yapıldığını belirtti. Taşkent, "Sistem 3 tane ana bileşen üzerinde kurgulandı. Bunlardan bir tanesi Stratejik hamle programı diğeri teknolojik hamle programı en sonuncusu ise bizi ilgilendiren kısmı toplantı başlığı olan yerel kalkınma hamlesi programı. Bu programda İstanbul'un öncelikleri başlıkları bir yenilik ve farklılık olarak gündemde. Bizim konuyla ilişkimiz dört başlık ilanıyla gerekçelendirilebilir. Birincisi kapalı konvansiyonel bacalı sanayi ve İstanbul'da böyle bir yerimiz yok. İkincisi İstanbul tescilli bir tasarım şehri ve 2012 yılından beri UNESCO değişimci şehirlerarasında yer alıyor malumunuz. Öte yandan İSKA'nın 24-28 dönemini arasını kapsayan bölge planında da buna değinilmiş. Belirli hedefler ilkeler konmuş. Ara yüz yapılarının güçlendirilmesi, sektör aktörlerinin desteklenmesi, finansal mekanizmaların çeşitlendirilmesi gibi. Bu gibi etkenler bunların doğru başlık olduğunu söylüyor bize. Alışılagelenden bir önemli farklılık da İstanbul Kalkınma Ajansı her seferinde kar amacı gütmeyen kuruluşları öncelikli muhatap alırdı finansal hibe mekanizmaları gibi bu sefer bu düzenleme ile farklı bir sistem ve farklı istisnalar var" diye konuştu.

Program çerçevesinde her il için dört farklı yatırım konusu belirlendi. İstanbul'da desteklenecek alanlar ise şunlar:

Tasarım, Moda ve Kreatif Üretim Atölyeleri: Moda tasarım, üretim, inovasyon ve prototipleme merkezleri, tasarım kampüsleri, zanaat-dijital tasarım merkezleri.

Simgesel Mimari Yatırımlar: Kente kimlik kazandıracak ikonik projeler.

Görsel-İşitsel Prodüksiyon ve Stüdyo Altyapısı: Film/dizi çekim platoları, post-prodüksiyon, animasyon, VFX stüdyoları, oyun stüdyoları.

Nitelikli Kültür Endüstrileri: Sanat bankaları, müzeler, sahne sanatları merkezleri, kültür kompleksleri, fuar alanları. Program kapsamında sabit yatırım tutarının yüzde 15'i oranında 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek veya yüzde 20'si oranında faiz/kar payı desteği sağlanıyor. Ayrıca KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi avantajlar da yatırımcıların kullanımına sunuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Yerel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev
Yapay zekaya sorduk Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi?
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi 5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu

16:20
Özgür Özel: Kemal Bey’i kırmamak için Özlem Çerçioğlu’nu aday gösterdik
Özgür Özel: Kemal Bey'i kırmamak için Özlem Çerçioğlu'nu aday gösterdik
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
22:06
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
21:56
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin
Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
21:40
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
21:05
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 16:41:26. #7.12#
SON DAKİKA: Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.