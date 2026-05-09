Yerköy'de Okul Cemevine Dönüştürüldü
Yerköy'de Okul Cemevine Dönüştürüldü

09.05.2026 18:37
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde atıl okul binası cemevine dönüştürülerek ilk cem yapıldı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Yukarı Elmahacılı köyünde atıl durumdaki okul binası yapılan tadilat ile cemevine dönüştürüldü. 60 yıldır cem yapılmayan köyde ilk cem yapılıp, lokma dağıtıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Yukarı Elmahacılı köyünde atıl durumdaki okul binası onarımdan geçirilip, cemevine dönüştürülerek, hizmete açıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile bazı il, ilçe yöneticilerinin katıldığı açılış sonrası köyde 60 yılın ardındanilk cem yapıldı. Ziyaret Tepesi'ndeki Arif Ana türbesi ziyaret edilip, kurbanlar kesildi. Davetlilere pilavı ve lokma dağıtıldı.

Yukarı Elmahacılı Köyü Muhtarı Hüseyin Koç, "Okulu cemevine çevirdik. O da çok güzel oldu. Cemimizi de yaptık, 60 senedir cem yapmıyorduk bu köyde. Bundan sonra inşallah her sene cemimizi yapacağız Allah izin verirse. Cemevinin döşenmesi, tadilatı, boyası, yemekhanesi, mutfağı, halısı, kilimi, ses düzeni, çelik kazanlarımız, canavar ocaklarımız, buzdolabımız, bulaşık makinemiz tefriş edildi." diye konuştu.

"23 cemevimizin onarımını, ihtiyacını karşılamış vaziyetteyiz"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, cemevi bulunmayan köyleri cemevine kavuşturulması için çalıştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yozgat genelimizde 56 cemevimiz var. Şu ana kadar biz son 2 yıl içerisinde Cemevi Başkanlığı'mız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz ve de hemşehrilerimizle birlikte 23 cemevimizin onarımını, ihtiyacını karşılamış vaziyetteyiz. Yukarı Elmahacılı'da Cemevi Başkanlığı'mızla birlikte, bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmanın neticesini görmek, dedelerimizin ve canlarımızın dualarına ermek üzere Aşağı Elmahacılı köyündeyiz. Gayet de güzel olmuş. İnşallah birliğe, inşallah beraberliğe vesile olsun. Niyetler, niyazlar hakka ulaşsın. Hak dergahında kabul buluyoruz. Bu senede Allah nasip ederse geriye kalan hedef aldığımız, hizmetini görelim istediğimiz 23 cemevimize de inşallah bir yaklaşık 25 milyonluk kaynakla hizmet götüreceğiz. Bunun yanı sıra da iki köyümüzdeki cemevlerinin yeniden insanımızla birlikte Cemevi Başkanlığımızın da katkılarıyla birlikte inşa ediyoruz."

Kaynak: ANKA

