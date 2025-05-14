Yerköy'deki Beyazıtoğlu Çiftliği Tarihî Binaları Restore Ediliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Türk tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayan Beyazıtoğlu Çiftliği'ne ait tarihi binaların restore edilerek turizme kazandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescili yapılan tarihi binaları gezen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilçe yöneticilerinden bilgi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hayvancılık sektörüne katkı sağlaması amacıyla yapımına başlanan, 1942'de kurulan ancak 2012 yılında kapısına kilit vurulan Beyazıtoğlu Çiftliği'ne ait binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilerek koruma altına alındı.

Çiftlik arazisinin 2 bin 770 dönümlük bölümü Yozgat Bozok Üniversitesine tahsis edildi. Üniversite tarafından tarımsal araştırma alanı olarak belirlenerek arazide tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik çalışmalar yapılıyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilçeye giderek çiftlik içerisindeki tarihi binaları gezdi, Kaymakam Muharrem Coşgun ve Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan'dan hazırlık aşamasındaki proje ve bina hakkında bilgi aldı. Hazırlanacak proje bakanlığa sunularak, alınacak onay sonrasında tarihi binalar aslına uygun restore edilecek.